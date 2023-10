FC Lorient : Loïc Féry s’exprime sur Benjamin Mendy

Benjamin Mendy a paraphé un contrat de deux ans cet été avec le FC Lorient. Un transfert justifié par le président lorientais Loïc Féry.

Benjamin Mendy a été acquitté par la justice anglaise après de longs mois de procédures judiciaires. Le Français était accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes. Libéré de ses ennuis judiciaires et de son contrat avec Manchester City, le Français a posé ses valises en Bretagne au FC Lorient.

Loïc Féry justifie le transfert de Benjamin Mendy

L’arrivée de l’international français à Lorient a été une surprise. Toutefois, la décision de recruter Benjamin Mendy a été justifiée par le président du FC Lorient, Loïc Féry, dans les colonnes de L’Equipe. « La direction sportive a été l'initiative de tous les joueurs recrutés. Je n'ai jamais choisi de joueurs. En revanche, je suis solidaire de tous les choix et je les ai approuvés. (…) Je me suis déjà exprimé sur le sujet, le coach aussi, la ministre des Sports, aussi. Benjamin Mendy est un joueur de l'effectif, comme un autre, et il n'aspire qu'à ça. Il est venu à Lorient pour retrouver une vie de joueur professionnel », s’est défendu Loïc Féry.

L'article continue ci-dessous

Un choix sportif

Le président Lorientais n’a pas manqué de préciser que le transfert du défenseur de 29 ans n’était pas un coup de marketing. « On n'a surtout pas recruté Benjamin pour le coup de projecteur que ça pouvait donner au club, mais pour tout ce qu'il pourrait apporter sûr et en dehors du terrain, notamment pour aider les jeunes à passer ce cap », a ajouté Loïc Féry sur Benjamin Mendy. Même s’il n’a disputé que 78 minutes jusqu’ici, Mendy pourrait avoir l’occasion d’aider les Merlus, 16e de Ligue 1, à s’éloigner de la zone rouge lors du derby breton face au Stade Rennais ce dimanche à 13h.