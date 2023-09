Le FC Lorient accorde son hospitalité à Monaco dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Les Merlus auront un invité surprise dans ce match.

Auteur de deux matchs nuls, une victoire et une défaite en quatre sorties du championnat de France en ce début de saison, le FC Lorient va tenter de remporter sa deuxième victoire en Ligue 1 ce weekend. En effet, les Merlus reçoivent leurs homologues de l’AS Monaco, dimanche.

Benjamin Mendy présent contre Monaco ?

Après avoir accroché le Paris Saint-Germain d’entrée au Parc des Princes pour démarrer, le FC Lorient a arraché le nul (1-1) à domicile contre Nice lors de la deuxième journée. Pour le compte de la troisième journée du championnat de France, les hommes de Régis Le Bris ont dicté leur loi à Lille en s’imposant 4-1. Mais les Merlus ont été impuissants devant Le Havre en encaissant trois buts sans réagir lors de la quatrième journée.

Alors, pour la cinquième journée, Lorient va recevoir l’AS Monaco, le dimanche. Nouveau joueur des Merlus, Benjamin Mendy est proche de ses débuts très attendus. Après deux ans passés en prison avant d’être jugé non coupable de viol et tentative de viol à l’issue d’un second procès en Angleterre, l’international arrière gauche français (10 sélections), dont le contrat est expiré à Manchester City, a été, à la surprise générale, recruté par Lorient seulement cinq jours après avoir été blanchi.

Alors que l’entraîneur des Merlus, Régis Le Bris, avait évoqué une préparation de 6 à 8 semaines pour remettre Benjamin Mendy sur la route du haut niveau, le moment semble être là. Selon les informations du RMC Sport, l’ancien des Skyblues postule pour une place dans le groupe ce week-end. Mendy pourrait être de la partie lors de la réception de son ancien club lors de la cinquième journée, dimanche 17 septembre à 13h.

Pour rappel, depuis le 15 août 2021, lors d’un match de Manchester City contre Tottenham, l’arrière droit français n’a plus jamais retrouvé les rectangles verts pour un match officiel.