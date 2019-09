FC Barcelone, Xavi : "Pour sortir de la crise, Messi doit défendre"

L'ancien capitaine du FC Barcelone considère que l'Argentin doit donner l'exemple et qu'il a les capacités pour défendre à condition qu'il veuille.

Battu dès la première journée de , le a de nouveau chuté le week-end dernier, cette fois-ci, face à Grenade. Les Blaugrana inquiètent en ce début de saison avec des prestations ternes. Avec neuf buts encaissés en cinq matches, le Barça a la pire défense de , mais c'est l'attaque d'Ernesto Valverde qui ne rayonne pas tant que ça. Si Antoine Griezmann n'a pas encore trouvé sa place, Xavi préfère s’attarder sur la faillite des cadres comme Lionel Messi et Luis Suarez, n'hésitant pas à critiquer leur utilisation, dans les colonnes de Ara.

"Suarez et Messi ? Vous devez les convaincre de défendre. Messi est la meilleure défense que vous puissiez trouver. Quand il y va, il y va. Il a la vitesse mentale et physique. Il a tout, mais vous devez le convaincre que s’il fait l’effort, ce sera mieux pour lui et pour l’équipe. Il l’a fait tant de fois, Suarez également. Si vous voyez le crack de l’équipe courir, comment Alena ou De Jong peuvent-ils ne pas le faire ? Vous devez convaincre le joueur que s’il avance de 10 ou 20 mètres, il arrêtera sûrement de faire 70 ou 80 dans la direction opposée", a expliqué l'ancien milieu de terrain.

"Derrière Messi, Neymar est le meilleur"

Xavi est revenu sur le faux retour de Neymar : "Le Barça avait-il besoin de Neymar ? Le Barça avait besoin de joueurs sur les ailes, de personnes sur les côtés, en un contre un. Et, mis à part Messi, Neymar est le meilleur en la matière. Ensuite, il y a le sujet de la plainte, personne ne s’y attendait. Mais sportivement, cela aurait été génial. Je sais aussi que Messi, Suarez, Alba entretiennent de bonnes relations avec lui. Quand j’étais avec Neymar, il s’entraînait bien, avec un bon comportement. Il a pris la décision de partir et peut-être qu’il le regrette".

L'Espagnol n'a pas fermé la porte au fait d'entraîner ses anciens coéquipiers : "D'un côté, j'aime ça, parce que cela signifie que les gens me voient capable de diriger le Barça, mais je le ressens aussi comme un danger. C'est difficile de trouver le bon moment. C'était difficile de partir et ce ne sera pas facile de revenir non plus. Il y a toujours des doutes... Diriger Messi ou Busquets? Il n'y aurait aucun inconvénient. Je sais comment fonctionnent Leo (Messi), Luis (Suarez), Busquets, Jordi (Alba) ou Sergi (Roberto). Je sais comment ils s'entraînent, je connais leur capacité de leadership, je sais si un jour ils sont tristes ou en colère..." .

"Comme entraîneur je suis sûr que vous pouvez avoir trois, cinq, ou même dix joueurs dans votre équipe que vous connaissez déjà, et avec qui vous entretenez de bonnes relations. Regardez quand Neymar est parti. Il a ajusté l'équipe, lui a donné beaucoup de sécurité défensive et a continué à dominer les matches, mais d'une manière différente. Les joueurs ont déclaré publiquement qu'ils s'entendent très bien avec Valverde et qu'ils travaillent très bien avec lui. A la fin il gagnera ou il perdra, mais personne ne peut nier le fait que le vestiaire est avec lui", a conclu Xavi.