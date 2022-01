FC Barcelone : Xavi détaille les malheurs d'Ansu Fati

Le FC Barcelone affronte Alaves ce soir dans un rendez-vous important de la Liga. Le match aura lieu à Mendizorroza, dans le nord de l'Espagne, et pourrait faire la différence entre un Barcelone qui termine le week-end dans le top 4 ou en dehors.

Ansu Fati très affecté

Les Blaugrana occupent actuellement la sixième place du classement, à un point de la Real Sociedad et de l'Atletico Madrid et à huit du Real Betis, troisième. Ils sont déterminés à finir dans le top 4.

Le FC Barcelone cherche à rebondir depuis jeudi soir, lorsqu'il s'est incliné 3-2 contre l'Athletic Club en Copa del Rey après prolongation. Ils ont également perdu Ansu Fati sur blessure, un véritable coup dur étant donné l'importance de l'adolescent dans le projet de Xavi au Camp Nou.

"Il est très affecté", a déclaré Xavi au sujet de Fati lors de sa conférence de presse pré-match, dans des propos rapportés par Marca. "C'est une situation très difficile. Maintenant, nous avons eu une réunion avec la famille. La blessure a perturbé nos plans pour le temps qu'il devait jouer, nous allons essayer de faire un plan très spécifique pour lui afin qu'il ne se blesse pas à nouveau. Il faut qu'il se rétablisse très vite".

On a ensuite demandé à Xavi s'il est toujours optimiste quant au projet qui se dessine au Camp Nou. "Je le suis toujours", a-t-il répondu. "Si ce n'était pas le cas, je rentrerais chez moi. Je pense que nous sommes au début de quelque chose d'important. Il faut insister et persévérer. Cela m'est arrivé en tant que footballeur. Au début, il y avait de la méfiance mais ensuite ça a progressé. Je comprends les critiques et je sais où je suis. Je sais qu'il n'y a pas d'années de transition ici. C'est un moment très difficile."