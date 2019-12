FC Barcelone, Valverde envoie un message à Ousmane Dembélé

L'entraîneur du Barça compte sur l'ailier français, malgré ses nombreuses blessures, et est satisfait de l'adaptation d'Antoine Griezmann.

Depuis son arrivée au à l'été 2017, Ousmane Dembélé n'a pas connu la moindre saison sans être gêné par une blessure. Cette saison, l'international français n'est apparu qu'à cinq reprises en pour un but marqué. La faute une nouvelle fois à plusieurs pépins physiques, mais aussi à une suspension de deux matches. Ousmane Dembélé va devoir batailler à son retour pour retrouver sa place avec la forte concurrence en attaque.

Dans un entretien accordé au site officiel du FC Barcelone, Ernesto Valverde a envoyé un message positif à Ousmane Dembélé, sous-entendant qu'il compte sur lui : "Sa dernière blessure fut cruelle car Ousmane Dembélé avait la mentalité de bien travailler. C’est un joueur avec tant de qualités qu’on veut le voir sur un terrain. À présent, il est en train de travailler fort pour bien récupérer et nous voulons en profiter. Nous voyons beaucoup de qualités en lui".

"En 2020 ? Gagner tous les matches"

L'entraîneur du Barç a félicité certaines recrues dont Antoine Griezmann : "Ils se sont adaptés petit à petit. Ils s'installeront dans l'équipe pour nous aider à atteindre les objectifs. Espérons que l'effort du club portera ses fruits Antoine Griezmann a non seulement la capacité de marquer des buts, mais aussi la capacité de travailler. Il sait travailler avec le milieu de terrain, il sait quand il doit jeter un long ballon sur le côté. Nous sommes très contents de lui. Frenkie, avec un meilleur repli défensif et déploiement, se trouve à un bon niveau, mais peut encore nous donner plus de choses, surtout dans les derniers mètres".

Ernesto Valverde s'est projeté sur la seconde partie de la saison : "L'objectif en 2020 ? Gagner tous les matchs. Bien que vous ayez toujours besoin d'un peu de chance, nous essaierons de la faire pencher en notre faveur et nous mettrons tout en œuvre pour que cela fonctionne. Nous n'avons pas bien commencé le championnat, mais petit à petit nous avons grandi. Nous sommes en place mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire".

"Nous avons atteint l'objectif que nous nous fixions chaque année en phase de groupes : en le répétant, il semble que ce soit facile, mais ce n'est pas le cas. Nous accordons une grande valeur au fait de nous qualifier pour les huitièmes de finale une journée avant de terminer la phase de groupes. San Paolo a un environnement puissant et fort. est un rival qui nous respecte", a conclu l'entraîneur du FC Barcelone.