FC Barcelone, De Jong : "Je n'ai jamais douté que je pouvais jouer avec Messi et Suarez"

L'international néerlandais de 22 ans a d'abord eu du mal à trouver sa place après avoir quitté l'Ajax cet été, mais il se sent maintenant bien.

Frenkie De Jong monte en puissance au . Étincelant la saison dernière à l' , le milieu néerlandais trouve sa place dans le collectif catalan et confirme qu'il fait partie des meilleurs à son poste. Dans une interview accordée à De Telegraaf, Frenkie De Jong a admis qu'il ne s'attendait pas à ce que la marche soit aussi grande entre l'Ajax, considéré comme le plus grand club néerlandais et un club historique en Europe, et le FC Barcelone.

"En fait, je m'attendais à ce que la différence et le cap entre ici et l'Ajax soit si grand. Je sais quel niveau nous avons atteint la saison dernière. Il y a encore plus de qualité ici; Je joue avec des joueurs encore plus grands, dont certains sont bien sûr très spéciaux en raison de leurs qualités exceptionnelles, comme Lionel Messi, Luis Suarez et Sergio Busquets. Malgré ces grands noms, je n'ai jamais douté que je pourrais faire le pas", a expliqué la recrue du Barça.

"La demi-finale contre les Spurs me hante"

L'international néerlandais a évoqué son adaptation au FC Barcelone et s'installe petit à petit : "Je suis ici à Barcelone depuis près de six mois maintenant et le temps de jeu est tout simplement génial. J'ai pu jouer beaucoup et j'en suis très content. Chaque minute sur le terrain ressemble à un bonus. Je l'apprécie tous les jours; chaque fois que je vais à l'entraînement, je me sens à l'aise. Tout au Barça est vraiment génial et je m'en rends compte".

"En tant qu’équipe, nous ne jouons pas mal, mais nous devons faire mieux. De temps en temps, nous sommes un peu trop incertains avec le ballon. Parfois, notre football est très beau, puis un match plus tard, vous vous demandez où sont passés cette bonne forme et ce bon feeling. En règle générale, je suis très satisfait de mon adaptation", a ajouté le milieu de terrain du Barça, un sentiment partagé par les supporters catalans.

Frenkie De Jong a fait un bilan de son année folle en 2019 : "Si vous regardez en arrière, cela a été une année folle. Les dernières secondes de la demi-finale contre les Spurs me hantent depuis longtemps. Notre élimination semble toujours injuste et inutile. Nos bonnes performances et les victoires retentissantes face au , à la et les Spurs auraient dû être couronnées par la finale de la . Alors 2019 aurait été parfait, car personne ne pensait qu'une équipe hollandaise pourrait plus jamais aller aussi loin".