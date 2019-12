Le Barça est l’entité sportive avec le plus gros salaire annuel moyen

Tous sports confondus, le FC Barcelone arrive en tête des équipes aux plus gros salaires annuels moyens.

Si un sportif veut gagner beaucoup d’argent, mieux vaut pour lui qu’il s’oriente vers le football, et mieux vaut pour lui… qu’il parvienne à signer un jour au . Ainsi pourrait-on résumer la dernière étude du Global Sports Salaries parue lundi, laquelle s’est intéressée aux salaires moyens de toutes les entités sportives de la planète.

À ce petit jeu, qui ne prend donc pas en compte les primes de match et autres bonus, le Barça conserve effectivement son titre de 2018 avec un salaire annuel moyen de 11,54 M€ pour le vestiaire catalan !

Un total évidemment influencé par le salaire astronomique de Lionel Messi, qu’on estime à plus de 50 millions d’euros par saison. Des équipes de NBA pour compléter le podium ? Pas du tout. Derrière le Barça, on retrouve deux grosses écuries du ballon rond : le , avec un salaire annuel moyen de 10,4 M€, et la , troisième avec 9,5 M€.

Le PSG arrive en 12e position

Absentes du podium, les équipes de NBA sont en revanche surreprésentés dans le top 10. Car derrière le Barça, le Real et la Juve, on retrouve… 7 formations de basketball nord-américaines : les Golden State Warriors, les Portland Trail Blazers ou le Oklahoma City Thunder font évidemment partie du lot.

Au niveau des équipes françaises, il faut attendre la 12e place du classement pour retrouver le , qui arrive donc 4e en ce qui concerne le football avec un salaire annuel moyen de 8,37 millions d’euros.