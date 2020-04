FC Barcelone, Rousaud torpille Bartomeu

Invité à démissionner par le président du Barça selon la presse espagnole, le dirigeant catalan a répondu publiquement à son homologue.

Le KO règne de nouveau au . La tension règne en coulisses depuis quelques mois avec les prochaines élections présidentielles qui se profilent, mais aussi des casseroles à mettre au compte de la direction blaugrana. Alors qu'il passera la main en 2021, Josep Maria Bartomeu a réclamé la démission de plusieurs dirigeants au sein du club, selon les informations de Sport. Le président du Barça aurait convoqué une réunion par visionconférence mais avant d'évoquer l'objet de cette réunion, il aurait demandé la démission de plusieurs membres du conseil d'administration : Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias et Jose Pont.

Dauphin du président du FC Barcelone et favori du clan Bartomeu pour les prochaines élections, Emili Rousaud est visé par le courrou du président du FC Barcelone à la surprise générale. Cependant, Mundo Deportivo révèle que le dirigeant catalan n'envisage pas de démissionner. Une tendance qu'il a confirmée. Au micro de la Cadena Ser, Emili Rousaud a indiqué qu'il ne compte pas démissionner, mais en plus de cela, il s'est fermement opposé au comportement de Josep Maria Bartomeu.

"Aucune envie de démissionner"

"Selon les statuts du club, le président Bartomeu peut me rétrograder. Mais en tant qu’élu, je ne peux pas être expulsé. M’appeler en plein confinement n’a pas été la meilleure des manières. Il y avait un consensus au sein du conseil d’administration pour que, si une candidature était faite, je sois le président. Je serais très excité à cette idée parce que je supporte le Barça. Bartomeu m’a appelé pour me dire qu’il voulait faire un remaniement du conseil d’administration et qu’il se méfiait d’un certain nombre de cadres, y compris moi", a expliqué le dauphin du président Bartomeu.

"Il y a eu des fuites dans la presse qui ont bouleversé les joueurs, et il a considéré que j’avais critiqué le travail des dirigeants du club. Je parle à la presse, mais je ne fais pas fuiter les informations. Je l’ai fait une seule fois, mais j’avais prévenu. Je ne critique pas les joueurs. J’ai la conscience tranquille et je sens que tout cela est lié au thème du Barçagate. Bartomeu nous a dit que le salaire de Jaume Masferrer (suspendu de ses fonctions en février dernier, ndlr) avait été suspendu après l’affaire du Barçagate, mais il peut encore conseiller le président", a ajouté le dirigeant du Barça.

Rousaud ne compte pas céder et démissionner : "Dans l’affaire du Barçagate, je faisais partie du comité d’arbitrage et les factures de ces sociétés (engagées par le Barça pour nuire à l’image de certains cadres de l’équipe) ont été fractionnées afin de contourner les contrôles internes du club, c’est une réalité. Je n’ai pas pris la décision de démissionner et je n’ai aucune envie de le faire. Quand une telle situation se produit, ce n’est pas le moment de l’envisager, pas en confinement complet. Après toutes ces années de collaboration, faire ça (la réunion tenue par Bartomeu ndlr) par téléphone, ce n’est pas une façon de faire".