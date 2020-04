Suarez soutient la quête du FC Barcelone pour Neymar et Lautaro Martinez

L'Uruguayen a fait l'éloge de deux joueurs fortement liés à un transfert imminent vers le Camp Nou.

L'attaquant du FC Barcelone Luis Suarez a déclaré que des joueurs comme Neymar et Lautaro Martinez seront toujours les bienvenus au club, alors qu'il évoquait les récentes spéculations sur les transferts. Neymar a été à plusieurs reprises lié à un départ du l'été dernier, avec un retour au Camp Nou dans le viseur. L'attaquant de l'Inter, Lautaro Martinez, a quant à lui connu une belle saison en et aurait attiré l'attention des Catalans alors qu'ils cherchent un successeur à Luis Suarez, qui approche de la dernière année de son contrat.

Si la crise actuelle du Coronavirus rendra probablement tout transfert potentiel difficile à réaliser dans un proche avenir, Luis Suarez a concédé que Neymar et Lautaro Martinez étaient suffisamment talentueux pour avoir un impact positif au FC Barcelone. "Il est difficile de parler des joueurs aujourd'hui. Tout comme la situation dans le monde aujourd'hui, parler de qui peut venir à cause de la façon dont tout se passe, est compliqué", a déclaré Suarez à Mundo Deportivo.

"Ce sont des joueurs énormes"

"Mais je peux parler des joueurs qu'ils sont et ils sont des joueurs énormes. Évidemment Neymar, tout le monde le connaît et nous connaissons l'affection que nous avons pour lui dans les vestiaires, qui comme joueur est incontestable car il en a encore beaucoup à donner et dans le vestiaire il serait toujours le bienvenu à cause de l'affection qu'il a venant de nous. Lautaro est un joueur qui a beaucoup grandi en , c'est un "neuf" qui a des mouvements spectaculaires et qui reflète à quel point c'est un vrai attaquant", a ajouté l'Uruguayen.

Malgré ses 33 ans en janvier, Suarez accueille favorablement l'idée d'une concurrence supplémentaire pour s'assurer une place de titulaire : "Ce n'est pas que l'on se sente compatible mais que l'on soit heureux que le club veuille incorporer des joueurs qui viennent aider et atteindre le même objectif que tout le monde - celui de vouloir tout gagner", a ajouté Suarez. "Ensuite, quand il s'agit d'une saine compétition dans l'équipe, il y en aura toujours et tout le monde ira dans le même sens. Donc les joueurs qui viennent se battre pour une place et aider l'équipe seront toujours les bienvenus, ce sera toujours mieux et cela renforcera le groupe".

L' étant actuellement bloquée en raison de la pandémie de Coronavirus, l'avenir à long terme de Suarez avec Barcelone reste incertain, car il a souligné que l'accent devait être mis sur la sortie de la crise actuelle : "Non, je ne sais toujours rien ... dans ce cas, ce à quoi je pense le moins maintenant, c'est l'avenir, car dans la situation que le monde connaît aujourd'hui, nous devons penser à ce que nous vivons, comment aller de l'avant et alors l'avenir sera discuté ", a déclaré Suarez. "Pour l'instant, j'ai un contrat avec le club et je ne pense à rien d'autre que de remplir ce contrat pour le moment. Ensuite, le moment viendra sûrement pour le club et pour moi de m'asseoir et de parler parce que la relation a toujours été bonne".