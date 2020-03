Luis Enrique ouvre la porte à un retour au FC Barcelone

Le sélectionneur de l'Espagne a laissé la porte ouverte à un retour à la tête du club catalan et a encensé Lionel Messi.

Luis Enrique devra attendre un an de plus pour disputer l'Euro à la tête de l' . Revenu sur le banc de la Roja il y a peu après des problèmes familiaux, l'ancien entraîneur du a profité du confinement en Espagne pour communiquer avec les fans de la Roja via internet en organisant une conférence de presse virtuelle. Pas de journalistes habituels, mais des supporters posant des questions de toutes sortes à Luis Enrique.

L'un d'entre eux a notamment évoqué le passage de l'actuel sélectionneur de l'Espagne sur le banc du FC Barcelone où il a tout gagné dont la en 2015. Luis Enrique, parti en bons termes de Catalogne, a ouvert la porte à un retour au FC Barcelone, des propos relayés par Sport : "J’ai passé huit années en tant que joueur et trois en tant qu’entraîneur, en plus de trois autres au Barça B. Je garde en tête toutes ces expériences. Je me sens heureux d’avoir passé autant d’années dans un club comme le FC Barcelone, auquel je dois tout. Dans tous les clubs où j’ai pu entraîner, j’ai toujours laissé la porte ouverte et je pourrai revenir".

"Messi m'a le plus impressionné"

"Mon passage à Barcelone a été merveilleux et je serai toujours reconnaissant envers le club. Depuis mon passage au Barça B, près de douze ans se sont écoulés, dont neuf ou dix sur lesquels j'ai travaillé. Vous vous rendez compte que vous êtes entraîneur quand vous arrivez au vestiaire et ils vous demandent tout. Je pense que j'ai évolué. Je suis fier de ce que j'ai accompli, mais je suis ambitieux et j'espère en faire encore plus", a ajouté le sélectionneur de la Roja.

Il a notamment eu la chance de diriger Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar, ainsi qu'Iniesta au Barça. Luis Enrique a dévoilé le joueur l'ayant le plus impressionné de toute sa vie : "Celui qui m'a le plus impressionné, que ce soit à la fois en prenant en compte ma carrière de joueur et maintenant celle en tant qu'entraîneur, est sans aucun doute Lionel Messi. Andres Iniesta est très proche de Lionel Messi dans cette course, mais par rapport aux autres avec tout le respect que j'ai pour eux, il y a une grande différence entre eux et Messi".

Le sélectionneur de l'Espagne, qui a vécu une année 2019 compliquée sur le plan personnel, a dévoilé ses objectifs pour l'année à venir : "Au niveau sportif, tentez d'atteindre l'Euro, qui se tiendra en 2021, dans les meilleures conditions, retrouver la bonne ligne et être en mesure de remporter les titres. Et à part ça, comme tout le monde, être chez soi et combattre ce virus. C'est l'objectif de tous et c'est très important, même si ce n'est pas un objectif attractif".