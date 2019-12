FC Barcelone, Rakitic ne pense pas à partir

Le joueur de 31 ans affirme qu'il ne veut pas quitter la Catalogne malgré les rumeurs le liant à d'autres clubs.

Titulaire indiscutable au la saison dernière, Ivan Rakitic a été le grand perdant de l'intersaison. Le milieu de terrain croate a vu son temps de jeu fondre lors de la première partie de saison. L'arrivée de Frenkie De Jong, arrivé cet été en provenance de l' , a grandement contribué à l'éviction d'Ivan Rakitic du onze de départ d'Ernesto Valverde. Dans un entretien accordé à Sportske Novosti, Ivan Rakitic a écarté un départ du FC Barcelone cet hiver en dépit des rumeurs l'envoyant à l'inter et dans d'autres clubs européens.

"La question la plus importante est de savoir si je peux jouer à Barcelone. Si je peux jouer, je suis sûr que Barcelone est le meilleur endroit pour moi. Nous verrons ce qui se passera, mais je me prépare à contribuer le plus possible cette année. Je suis ici depuis cinq ans et demi et j'ai vécu mes jours les plus importants à Barcelone. Je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Je ne pense à rien de plus qu'à Barcelone", a confessé l'international croate.

"Je suis prêt à tout"

"Bien sûr, dans le football, vous devez être prêt à tout, mais mon idée est d'être ici. Je suis très heureux et fier d'être ici. Il s'est passé beaucoup de choses qui ne peuvent pas changer, mais mon objectif est de jouer et de le faire à Barcelone. Je viens m'entraîner heureux, le sourire est revenu et je veux jouer. Je suis déterminé à tout faire pour avoir la confiance du club, des entraîneurs, des coéquipiers et des supporters", a ajouté le milieu de terrain de 31 ans.

Ivan Rakitic ne comprend pas son changement de statut : "Qu'est-ce qui a changé ? Je ne sais pas. Ces derniers mois, j'ai essayé de faire de mon mieux à chaque entraînement et à chaque match. J'ai attendu l'opportunité, elle est venue et je veux la saisir. J'ai 31 ans, c'est le meilleur moment pour le football et je veux jouer. C'est la chose la plus importante. Non, je n'ai pas parlé à Valverde. Il n'y a rien à dire, je pense que tout est clair. Pour moi, il est important de profiter du football. Je suis heureux de m'entraîner le matin et de préparer le match de la meilleure façon possible. Au final, c'est l'entraîneur qui décide qui jouera et combien de minutes".

Vice-champion du monde en 2018 avec la , Ivan Rakitic a également avoué qu'il considère qu'il va être temps de tourner la page de la sélection nationale après l' : "Il faut être réaliste et c’est on ne peut plus clair. Il faudra voir avec le sélectionneur car le plus important reste le bien de la Croatie". Ivan Rakitic pourrait donc disputer ses derniers matches avec la Croatie lors de l'Euro afin de se consacrer à son avenir en club.