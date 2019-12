Chelsea, Pedro : "Si le Barça m'appelle, je plaque tout"

L'ailier espagnol a ouvert la porte à un retour au FC Barcelone et admis qu'il a eu l'opportunité de rentrer en Catalogne cet été.

Figure incontournable du de Pep Guardiola, Pedro a tout remporté avec son club formateur. En 2015 alors que son temps de jeu diminuait chez les Catalans, il a pris la décision de relever un nouveau challenge en avec . Membre important des Blues sous Mourinho, Sarri et Conte, l'international espagnol joue beaucoup moins cette saison, avec seulement cinq matches de Premier League au compteur. En fin de contrat en juin 2020, Pedro va avoir un choix à faire pour la suite de sa carrière.

Dans une interview accordée au journal L'Esportiu, Pedro a ouvert la porte à un retour au Barça : "Si le FC Barcelone m'appelle, je plaque tout. Cette pré-saison, il y avait une possibilité de retour qui s'est produite lorsque nous avons affronté Barcelone avec Chelsea en pré-saison et que je parlais à l'entraîneur, mais la porte s'est fermée rapidement. Mon contrat ? Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais West-Ham est une option".

"J'ai été courageux de quitter le Barça"

L'ailier de Chelsea est revenu sur son départ du Barça : "Je suis parti parce que j'ai toujours été courageux, Neymar est arrivé et j'ai moins joué, ce sont des choses qui se passent dans le football. Mais je n'ai rien à reprocher à Luis Enrique, il était direct et a toujours été honnête avec moi. La chose facile était de rester et de s'habituer à ce nouveau statut. J'étais chez moi avec un bon salaire, mais l'offre de José Mourinho m'a convaincu et je suis allé tenter ma chance à Chelsea".

L'international espagnol s'est remémoré ses belles années au FC Barcelone, lui qui a quitté le club en 2015 après avoir gagné trois Ligues des champions : "Parfois, je pense à ce que nous avons fait avec le FC Barcelone et je pense que c'est un rêve, le temps passe si vite… J'étais dans le meilleur moment de ma vie, enfin je ne sais pas si c'est le meilleur, mais le plus important. Nous avons rendu beaucoup de gens heureux".

"Je n'ai jamais oublié d'où je venais ni mes origines. J'ai toujours gardé à l'esprit les conseils de mes premiers entraîneurs et je suis excité quand ils me rappellent maintenant ce but que j'ai marqué à Abu Dhabi et qui nous a permis d'aller en prolongation pour que Messi marque le but qui a scellé les six titres. J'étais là pour aider. Tout le monde n'était pas pareil. Comment vais-je être meilleur que Xavi ? Ou que Messi ? Mais ils vous ont fait ressentir ça. Ils étaient très généreux. Quand j'ai aidé Leo, il est venu et a dit: "Merci, ché", et j'ai pensé: 'Merci d'être si bon'", a conclu Pedro.