FC Barcelone - Pour Luis Suarez, les critiques affectent Lionel Messi

Dans un entretien accordé à Fox Sports, Luis Suarez s'est chargé de rétablir certaines vérités au sujet de Lionel Messi, son partenaire au Barça.

"Les jours d'après ont été les pires moments de ma vie et de ma carrière avec la 2014. Je voulais disparaître de ce monde, des réseaux sociaux... Je ne voulais plus emmener mes enfants à l'école, ils me voyaient triste. Je ne voulais plus rien faire, je ne riais plus... Cela a été des moments difficiles", a raconté l'Uruguayen à Fox Sports, ce samedi, au sujet de l'élimination douloureuse en demi-finale de Ligue des Champions contre .

Néanmoins, l'ancien joueur des Reds ne s'est pas contenté d'évoquer cette désillusion au cours de cet entretien. Parmi les sujets évoqués, celui menant à son partenaire en la personne de Lionel Messi. Ainsi, Luis Suarez s'est chargé de rétablir quelques vérités au sujet de la Pulga.

"Evidemment, cela le blesse en tant qu’être humain"

Tout d'abord, l'international uruguayen a précisé que le capitaine Blaugrana n'avait jamais tenté d'imposer son opinion au sujet d'un joueur. "Je vois qu'ils disent que Messi ne veut pas ceci ou cela, mais il ne dit rien", a d'abord déclaré l'attaquant Luis Suarez, autre cadre du vestiaire du Barça.

"Ni à propos d'un entraîneur, ni à propos d'un joueur, rien. En équipe nationale, je pense que c'est la même chose, car ils lui ont demandé des choses et il a dit: "Non, ne me demandez rien" (...) Nous parlons de tout cela et, évidemment, cela le blesse en tant qu’être humain", a ensuite ajouté Suarez, volant à la rescousse du quintuple Ballon d'Or, qui pour sa part ne s'est jamais exprimé publiquement sur ces problématiques là.