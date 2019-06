FC Barcelone - Luis Suarez revient sur l'après défaite à Liverpool

Suite à l'élimination terrible des siens en Ligue des Champions, Luis Suarez a confié avoir traversé une période personnelle très compliquée à vivre.

S'il existe un attaquant qui vit ses matches intensément en Europe, c'est bien Luis Suarez, l'Uruguayen évoluant au . Toujours à 100%, que ce soit dans le jeu ou quand il s'agit de discuter non sans une certaine véhémence avec les adversaires et même avec les arbitres, l'ancien joueur de ne triche pas, et n'est pas vraiment du genre à attendre que les ballons viennent à lui. Bien au contraire.

De ce fait, l'ancien Reds a forcément été très affecté par la défaite des Catalans face à son ancienne équipe (0-4, 3-0 à l'aller) en demi-finale retour de la Ligue des Champions, lui qui a confié dans des propos accordés à Fox Sports avoir eu beaucoup de mal à s'en remettre.

"On n'a pas eu la bonne attitude et je m'inclus dedans"

"Les jours d'après ont été les pires moments de ma vie et de ma carrière avec la 2014. Je voulais disparaître de ce monde, des réseaux sociaux... Je ne voulais plus emmener mes enfants à l'école, ils me voyaient triste. Je ne voulais plus rien faire, je ne riais plus... Cela a été des moments difficiles", a raconté l'Uruguayen à Fox Sports. Il faut dire que comme beaucoup, Luis Suarez ne s'attendait pas à un tel revirement de situation.

"Je ne l'imaginais pas parce qu'on est le Barça et on pensait au moins obtenir une voire deux ou trois occasions pour marquer. On se l'est dit mais on est devenu nerveux, on a perdu beaucoup de ballons, on n'a pas eu la bonne attitude et je m'inclus dedans", a regretté le Blaugrana, qui avait déjà vécu un tel scénario un an plus tôt, face à l' cette fois-ci (4-1, 0-3). Désormais, place à la Copa America pour El Pistolero, l'occasion de se remobiliser.