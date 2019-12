FC Barcelone, Piqué : "Mes priorités sont : le football, le football et le football"

Le défenseur du FC Barcelone a insisté sur son professionnalisme et s'est de nouveau défendu de s'être investi dans le tennis.

Gerard Piqué a souvent été le vilain petit canard du football espagnol. Grand défenseur central de la dernière décennie, le joueur du évolue toujours au plus haut niveau mais est souvent critiqué pour ses performances par la presse catalane et espagnole. Qui plus est, l'ancien défenseur de se diversifie et est notamment à l'origine de la nouvelle version de la Coupe Davis. Certains l'ont même accusé d'être davantage concerné par cela, que par sa propre carrière de footballeur.

Présent pour la cérémonie de récompense des joueurs catalans, Gerard Piqué a défendu son côté professionnel, envoyant un tacle à Gareth Bale au passage : "Mes priorités sont le football, football et football. Je sais que les directeurs des journaux qui sont ici au cours des dernières semaines ils ont montré qu'ils m'aiment beaucoup ... Ils écrivent que la Coupe Davis pourrait me distraire. Cette récompense date de la saison dernière et l'année dernière, j'étais déjà impliqué avec la Coupe Davis et cette année sera la même".

"Mon amour pour le Barça est sacré"

"Vous pouvez compléter les choses. Et quoi qu’il en soit, l’amour pour ce maillot et tout donner sur le terrain est sacré et le restera. Le désir est toujours présent et j'espère que c'est une bonne année. Et que nous gagnerons beaucoup de titres. Si nous gagnons beaucoup de titres, ceux qui écrivent maintenant des choses sur moi, et sur nous, ne le feront pas après", a ajouté Gerard Piqué, qui comme à son habitude n'avait pas la langue dans sa poche.

Vainqueur du prix du meilleur joueur catalan de l'année, le défenseur a délivré un discours plein d'humour, à son image : "Je n'avais pas prévu de venir. Je veux dire, je ne pensais pas que ça arriverais. Finalement, j'ai atterri à l'heure. Désolé pour le code vestimentaire. Aujourd'hui, Riqui Puig m'a dépassé ... Je suis très heureux et fier. Merci aux coéquipiers, au club. Sans eux, je ne serais pas celui que je suis et je n’aurais aucune récompense. J'espère avoir une nouvelle année de succès".

Âgé de 32 ans, Gerard Piqué qui a déjà des activités en dehors du football, a déjà une pensée pour la retraite. Le défenseur espagnol n'a jamais caché son attachement pour le FC Barcelone et aimerait raccrocher les crampons sous le maillot de son club formateur : "Tant que j'apprécie le football je vais continuer et quand je vais abandonner, je voudrais être présent autant d'années que possible, c'est mon rêve et ça l'a toujours été de le faire au FC Barcelone".