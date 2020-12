FC Barcelone, Messi assure avoir une bonne relation avec Griezmann : "On boit du maté ensemble"

L'international argentin s'est exprimé sur sa relation avec son coéquipier français et est revenu sur le départ de Luis Suarez.

La parole de Lionel Messi est rare dans les médias et lorsque l'Argentin accorde une interview à un média, sa parole est d'or. Après avoir clarifié son avenir au micro de Goal l'été dernier, le numéro 10 du Barça a vidé son sac cette semaine dans une longue interview accordée à la Sexta. Bien évidemment, Lionel Messi a parlé de son avenir et de la situation critique au depuis quelques mois, avec notamment le changement de président à venir.

Mais d'autres sujets ont été mis sur la table et l'Argentin n'a pas pu y échapper. Et forcément, sa relation avec Antoine Griezmann, qui a été l'objet de nombreuses rumeurs depuis l'arrivée du Français en Catalogne, était à l'ordre du jour. Les deux attaquants se sont exprimés plusieurs fois sur cette relation depuis le début de la saison, assurant qu'elle est bonne, malgré quelques accrocs dûs notamment à la décision de Griezmann de refuser le Barça à l'été 2018.

Lionel Messi a une nouvelle fois assuré avoir une bonne relation avec Antoine Griezmann : "On a une bonne relation, je l'ai déjà dit, je n'ai aucun souci, tout ce qui s'est dit est faux, c'est très clair. La relation est bonne, on prend même du mate ensemble souvent, dans le vestiaire, en voyage (...) Les gens consomment les médias et croient tout, et pensent vraiment que je fais les compos, les transferts, que je choisis l'entraîneur, mais la réalité en est très loin"

"Je ne vais pas rejoindre le Real ou l'Atlético, c'est impossible"

L'Argentin est revenu sur le départ de Luis Suarez. Bien qu'il ait été déçu par la décision des dirigeants du Barça, ça ne l'a pas conditionné dans son choix de demander à partir : "Non, je voulais partir avant qu'il parte (le journaliste lui a demandé si le départ de Suarez a pesé dans sa volonté de partir, ndlr), mais oui ça m'a semblé de la folie ce qu'ils ont fait avec lui, à cause de la façon dont il est parti, gratuitement et pour un rival. Le fait qu'il parte c'était dur, mais encore plus de cette façon".

Lionel Messi a évoqué son futur et assuré deux choses. La première, il ne jouera pas chez un club rival du Barça en , la seconde est qu'il aimerait jouer en dans sa carrière : "J’aimerais jouer aux Etats-Unis un jour, ça a toujours été un de mes rêves... mais je ne sais pas si cela va arriver ! (...) Je ne vais pas rejoindre le Real ou l'Atlético. C'est impossible. Je ne sais pas si je quitterai le Barça, j'en parlerai à la fin de la saison. J'espère que je pourrai être à Barcelone après ma retraite."

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi est resté flou sur son avenir. L'Argentin n'a ni écarté la possibilité de quitter le FC Barcelone l'été prochain que ce soit pour rejoindre la MLS ou pour rester en Europe, mais il n'a pas non plus assuré qu'il quitterait le club catalan. Nul doute que l'élection du président du Barça au mois de mars et les résultats de son équipe cette saison auront une grande incidence sur sa décision finale.