Santos conteste le record de buts de Messi

Et si les 644 buts inscrits par Lionel Messi ne constituaient pas un record ? C'est l'avis de Santos, selon qui Pelé a en fait fait bien mieux.

Record ou pas record ? En inscrivant son 644e but avec le Barça la semaine passée contre Valladolid (3-0), Lionel Messi a officiellement dépassé le roi Pelé et ses 643 réalisations au cours de sa carrière sous le maillot de Santos.

Un record contesté désormais par le club brésilien, qui estime que le triple champion du monde s'est vu retirer 448 buts marqués lors de matchs amicaux.

"Pelé a marqué 1.091 buts pour Santos. Dans les comptes de la presse spécialisée, le Roi du football a marqué 643 buts en compétition et les 448 buts marqués en matches et compétitions amicales ont été ostracisés, comme s’ils avaient moins de valeur", assure Fernando Ribeiro, membre de l’Association des chercheurs et historiens du Santos FC.

Nos últimos dias muito se comentou na imprensa e nas redes sociais sobre a quantidade de gols marcados por Pelé com a camisa do Santos Futebol Clube. Segue a thread 👇🏾 pic.twitter.com/pvUMOT3GPs — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 26, 2020

"Les 448 buts que l'on tente aujourd’hui de disqualifier ont été inscrits contre les principales équipes de l’époque. América ( ) et Colo Colo ( ) ont encaissé neuf buts de Pelé. L’ […] a subi huit autres buts de la part du Roi", poursuit-il, comme pour donner davantage de légitimité à ces buts.

"Un but contre le Transvaal (une équipe du Suriname) a la même valeur qu’un but inscrit au , à Santiago Bernabeu." Enfin, Ribeiro assure que Pelé aurait pu marquer davantage pour Santos à cette époque. "Les clubs ont donné à leurs athlètes de longues périodes pour se préparer à la . Pelé n’a pas joué pour Santos pendant plus de deux mois en 1962, 1966, 1969 et 1970."

Un débat qui est donc loin d'être terminé, même si le principal intéressé avait lui-même tenu à féliciter Lionel Messi pour un accomplissement qui n'en reste pas moins incroyable depuis ses débuts en Blaugrana en 2005.

"Quand ton cœur déborde d’amour, il est difficile de changer de chemin. Comme toi, je sais ce que c’est d’aimer porter le même maillot tous les jours. Comme toi, je sais qu’il n’y a rien de mieux que l’endroit où on se sent chez soi", avait notamment écrit "O Rei" après le 643e but de la Pulga, contre Valence.

Un grand bravo pour ta belle carrière à Barcelone. Des histoires comme la nôtre, d’aimer le même club depuis si longtemps, malheureusement elle seront de plus en plus rares dans le monde du football."