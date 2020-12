Lionel Messi : "Le Barça va très mal"

Lionel Messi s'est longuement confié à un média espagnol, évoquant plusieurs sujets d'actualité dont la situation économique du Barça.

Lionel Messi s'est exprimé dans «La Sexta», où il a accordé une interview à l'émission «Salvados» de Jordi Évole. Dans cet entretien, la star du a abordé l'actualité de l'équipe du Barça et a également évoqué la façon dont il a vécu ces derniers mois. L'Argentin a admis que c'était une période très agitée, mais qu'il s'efforce désormais de regarder de l'avant. Il se veut optimiste, tout en admettant que la situation financière des Blaugrana n'a jamais été aussi critique.

Ses liens avec le Barça

"Barcelone, c'est ma vie. Je vis ici depuis que j'ai 13 ans. J'ai grandi dans ce club, dans cette ville. J'ai plus vécu à Barcelone que dans mon pays. J'ai tout appris ici, j'ai grandi au club, le club m'a formé comme joueur et comme personne. Je leur dois tout"

"Je suis qui je suis, j'ai les réactions que j'ai et je fais ce qui sort de mon cœur. Et je ne peux pas penser à ce que chacun pense. Beaucoup parlent sans savoir."

Ses périodes difficiles

Au cours de la conversation, Évole a demandé à Messi si ces derniers temps il avait pleuré. L'Argentin a déclaré qu'il n'avait pas pleuré au niveau sportif, mais qu'il avait "beaucoup souffert". Au niveau sportif, je n'ai pas pleuré, mais j'ai beaucoup souffert", a déclaré l'attaquant du FC Barcelone.

La situation économique du Barça

"C'est un moment difficile pour le club, pour tout le monde, mais de ce que nous savons, le club va vraiment mal et ce sera difficile de revenir à la situation antérieure"

Sur son statut de star

"C'est sûr que je me sens privilégié, mais parfois, j'aimerais être plus anonyme, et ne pas avoir 300 yeux qui me regardent. Mais je suis toujours reconnaissance parce que l'affection que tout le monde me donne est incroyable".

Le Covid-19 et le football à huis clos

"C'est une sensation étrange de jouer dans un stage aussi grand sans qu'il n'y ait personne, tout est froid. Ce n'est pas la même chose de venir au Camp Nou avec du public qu'y aller sans qu'il n'y ait personne. la sensation est différente et on ne joue pas de la même manière. Les parties sont plus équilibrées et plus moches (...) Ce qui compte, c'est de jouer et de respecter les contrats télévisés, les sponsors, et on ne pense pas assez aux sportifs. Jouer dimanche, mercredi, s'il faut vendredi et samedi... on regarde plus les intérêts économiques que le sport et le jeu en lui-même."

Son hommage à Maradona

"J'étais ici, à la maison, et j'ai reçu un message de mon papa, j'ai allumé la télé et c'est là que je l'ai appris (...) J'étais sûr que j'allais marquer. C'est rare. J'étais convaincu que ça allait arriver et ça vient d'une action anodine."

Sur l'histoire du burofax

"C'était une manière de rendre ça formel, de le rendre officiel. Les six derniers mois, j'ai souvent dit au président que je voulais partir, qu'il m'aide (à partir), que je voulais m'en aller et lui répondait "non, non, non". (Le burofax) c'était une manière de rendre cette demande officielle et qu'elle arrive au club".

Pourquoi il voulait quitter le Barça

"Il y avait de nouveaux joueurs, des jeunes, et comme j'ai toujours dit que je voulais continuer de me battre pour gagner des titres, pour regagner la , pour la , j'ai senti que c'était le moment de changer, de partir, et je voulais bien faire (...) Je savais que si j'allais devant le juge, j'avais des arguments, et de nombreux avocats me l'avaient confirmé. Mais je ne voulais pas partir du Barça de cette façon."

A propos de la déroute subie contre le Bayern (2-8)

"J'ai déjà perdu beaucoup de matches, et il faut l'accepter. Mais c'est un moment très dur vu la façon dont on a perdu, surtout parce qu'on savait que ça allait être une partie compliquée et qu'on sortait d'une année difficile. Nous pouvions perdre mais pas de la manière dont on l'a fait".

Son état d'esprit actuel

"Aujourd'hui, je vais bien. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment l'été. Ça venait d'avant. Ce qui s'est passé avant l'été, à cause de la fin de la saison, du burofax et tout ça ... Puis je l'ai traîné un peu au début de saison, mais aujourd'hui je vais bien. J'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui m'attend. Je suis excité. Je sais que l'institution traverse une période difficile, au niveau du club et de l'équipe, et tout ce qui entoure Barcelone est difficile mais j'ai hâte d'y être",

Les entraineurs qui l'ont le plus marqué

"Pep a quelque chose de spécial, il vous fait voir les choses d'une certaine manière: comment il a préparé les matchs, défensivement, comment attaquer ... il vous dit exactement comment se déroule le match, comment vous deviez attaquer pour gagner. J'ai été chanceux de passer beaucoup de temps avec Guardiola et Luis Enrique, les deux meilleurs. Les avoir si souvent et si rapidement m'a beaucoup fait évoluer dans le football et dans la sagesse tactique qu'ils m'ont inculquée".

Le départ de Luis Suarez à l'Atlético

"Ce que le club a fait avec Luis, c'est une folie, la façon dont ils ont fait les choses, la façon dont il est parti, il est parti gratuitement et pour une équipe qui va lutter pour les mêmes objectifs que nous."

Est-il celui qui décide dans le vestiaire du Barça ?

"Ça fait des années qu'on dit cela, au Barça et aussi en sélection, que je choisis les entraîneurs, les joueurs, que je veux jouer avec mes amis. C'est quelque chose qui me blesse. Les gens lisent et croient tout ce qui sort dans les journaux et à la télé, donc beaucoup croient que je choisis les joueurs, que je fais signer les entraîneurs, et c'est très loin de la réalité"