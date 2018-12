FC Barcelone, Lionel Messi répond à Cristiano Ronaldo

L'international argentin a répondu à la demande du Portugais de le rejoindre en Serie A. Il est revenu sur le départ d'Andres Iniesta.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne vont pas s'affronter cette saison pour la première fois depuis neuf ans, sauf si le destin en décide autrement en Ligue des champions. L'international portugais a quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus cet été contre la somme de 100 millions d'euros et avait appelé l'international argentin à venir l'affronter en Serie A il y a quelques semaines dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

"Peut-être que je lui manque. J’ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal, alors qu’il n’a joué qu’en Espagne. Peut-être que Messi a besoin de moi. En tout cas, plus que moi. Je suis venu en Italie, j’ai accepté de relever ce nouveau défi et ça me plaît. Alors, Leo, pourquoi ne viendrais-tu pas jouer ici en Italie ? J’aimerais qu’il vienne un jour. Qu’il fasse comme moi, qu’il accepte le défi", avait indiqué Cristiano Ronaldo.

"Iniesta me manque"

Dans une interview accordée à Marca, Lionel Messi a répondu à l'invitation de Cristiano Ronaldo en déclinant son offre : "Je n’ai pas besoin de changement. Je suis dans la meilleure équipe du monde. Mes défis, je les renouvelle année après année, je n’ai pas besoin de changer d’équipe ou de championnat pour en avoir. Je suis chez moi dans le meilleur club du monde".

L'international argentin est revenu sur le départ cet été d'Andres Iniesta, une légende du FC Barcelone : "Andrés Iniesta me manque sur le terrain, mais aussi en dehors, évidemment. On a passé de nombreuses années à partager beaucoup de choses, avec de nombreux entraînements, matches, mais aussi des situations en dehors du terrain. Bien sûr qu’il nous manque".

Lionel Messi est apparu nostalgique et a effectué un petit appel du pied à Pep Guardiola, actuellement à Manchester City, qu'il aimerait avoir de nouveau comme entraîneur : "Bien que ce soit difficile, j’aimerais à nouveau travailler avec Pep Guardiola. C’est un des meilleurs entraîneurs du monde. C’est pourquoi j’aimerais bien, mais je vous assure que ça sera très compliqué".