FC Barcelone, Lionel Messi : "J'aurais aimé que Cristiano Ronaldo reste au Real Madrid"

L'attaquant argentin du Barça a regretté le départ de son éternel rival en Italie et s'est confié sur sa relation avec son président, Josep Bartomeu.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le football mondial pendant dix ans sans partage avec aucun autre joueur de la planète. Les deux hommes se sont même rencontrés de 2009 à 2018 au moins deux fois par an lorsque le Portugais évoluait au alors que l'Argentin était au , donnant encore un peu plus de relief à leur rivalité sportive. Depuis, Cristiano Ronaldo a rejoint la pour relever un nouveau défi laissant Lionel Messi orphelin de cette rivalité en .

Dans une interview accordée à la RAC1, l'attaquant argentin du FC Barcelone n'a pas caché, une nouvelle fois, qu'il aurait aimé que Cristiano Ronaldo reste au Real Madrid : "Oui, j'aurais aimé et je voulais qu'il reste au Real Madrid. Il donnait un peu plus de piquant à la rivalité dans le Clasico et au championnat espagnol. Le Real Madrid continuera à se battre parce qu'il a de très bons joueurs, mais j'ai déjà dit que l'équipe allait ressentir sa perte pour ce qu'il représentait et que l'équipe le remarquerait. Mais ils ont beaucoup de joueurs pour leur permettre de se battre pour chaque titre et ils ont une grande histoire".

"Une déception de ne pas gagner une autre C1"

Lionel Messi a évoqué sa relation avec son président : "Depuis quand je n'ai pas parlé à Bartomeu ? Depuis l'élimination de . Je n'ai aucun problème avec lui. Quand nous devons parler, il n'y a pas de problème. Quand il y avait eu la question de Griezmann ou de Neymar, ils nous ont demandé, si nous pensions que cela fonctionnerait, ce que nous pensions. Nous avons donné notre avis pour le bien de l'équipe, mais nous n'avons pas pris de décision".

L'attaquant argentin n'est pas obsédé par le Ballon d'Or, mais bel et bien par la : "Je pense que nous avons manqué beaucoup d'occasions de gagner la C1. Nous aurions pu avoir plus de Ligue des champions, mais une chose est ce que vous pensez et s'en est une autre ce qui se passe. Nous ne l'avons pas montré, nous ne l'avons pas fait. Malheureusement, nous n'avons pas gagné depuis longtemps. Vais-je gagner le Ballon d'Or ? Aucune idée. Ce ne serait pas une déception. Ce serait bien, surtout pour mes enfants, mais la priorité n’est pas les récompenses individuelles. Ce qui me décevrait, ce n’est pas de gagner une autre Ligue des champions".

Lionel Messi est revenu sur l'expulsion d'Ousmane Dembélé et la défense qu'il a utilisé face à l'arbitre : "Peut-être que je me suis mal exprimé en disant qu'Ousmane Dembélé ne savait pas parler en espagnol. Je lui ai dit que c'était un peu difficile pour lui de dire quelque chose d'aussi clair parce qu'il lui était difficile de faire une phrase en espagnol. Ousmane a du mal à parler espagnol, bien qu'il comprenne tout et se fasse comprendre".