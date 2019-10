Messi voyait Neymar finir au Real Madrid

La star du Barça a indiqué qu’il n’aurait pas été surpris si son ami Neymar s’était engagé avec le Real Madrid l’été dernier.

Neymar avait été proche lors du dernier mercato de quitter le Paris SG. Le Barça l’a approché en vue d’un transfert, mais pas seulement. Les rivaux du Real Madrid s’étaient également positionnés dans le but de le recruter, mais sans être aussi pressants que les Blaugrana. Et surtout sans plus de réussite.

Il aurait été curieux de voir le Brésilien enfiler la tunique merengue. Même s’il a quitté Barcelone en étant en très mauvais termes avec la direction en 2017, « Ney » n’aurait pas choisi la facilité s’il avait rallié la capitale espagnole, surtout quand on connait l’inimitié qui existe entre les deux camps et le peu de joueurs ayant évolué pour ces deux clubs à la fois.

Pourtant, un tel transfert n’aurait pas totalement étonné Lionel Messi. Dans une interview accordée à RAC1, ce dernier a fait savoir : « Je pensais que Neymar rejoindrait le Real si il ne venait pas chez nous. Il l’avait dit, il voulait changer d’air et quitter Paris. Je croyais que Florentino Perez et le Real allaient faire quelque chose pour le ramener."

Au final, il n’y a donc pas eu de retour de Neymar en . Ni à Barcelone, ni à Madrid. Ce n’est peut-être que partie remise. Le champion olympique a un contrat dans la capitale française qui expire en 2020, et on peut penser, au vu de l’obstination dont il a fait montre ces derniers mois, qu’il est toujours enclin à retrouver la .