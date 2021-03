FC Barcelone, Koeman : "Messi est l'homme le plus important du Barça"

L'entraîneur du FC Barcelone a rendu hommage à Lionel Messi et a critiqué l'utilisation du VAR.

Le FC Barcelone a réalisé une très belle opération ce lundi soir. Vainqueur d'Huesca grâce notamment à des réalisations de Lionel Messi et Antoine Griezmann, le FC Barcelone se replace considérablement au classement. En effet, les hommes de Ronald Koeman ont récupéré la deuxième place de la Liga, devant le Real Madrid, et reviennent à quatre points de l'Atlético Madrid, leader qui a été tenu en échec ce samedi à Getafe.

Auteur de son 767ème match avec le Barça, qui lui a permis d'égaler la légende Xavi, Lionel Messi a une nouvelle fois répondu au rendez-vous avec un doublé et une passe décisive. Un nouveau chef d'oeuvre de l'Argentin, en fin de contrat avec le Barça en fin de saison. La prolongation du numéro dix argentin est la priorité du nouveau président du club, Joan Laporta, et pour cause, le sextuple Ballon d'Or incarne plus que jamais le FC Barcelone.

Après la rencontre, Ronald Koeman lui a rendu hommage, le décrivant comme l'homme le plus important du club : "Il n'y a rien de plus à dire... Leo a affiché un gros niveau pendant de nombreuses années, c'est ce qui lui a permis d'égaler Xavi (pour le nombre de matches disputés avec le Barça, 767). En principe, dimanche, il aura un match de plus que Xavi. C'est l'homme le plus important du Barça, heureusement qu'il est encore avec nous".

Koeman dépité par la VAR

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur néerlandais est heureux de l'opération réalisée par le Barça et continue de croire au titre en Liga, ce qu'il n'a jamais cessé de clamer même que son équipe était distancée au classement : "J'ai toujours dit que la Liga n'était pas jouée. C'est toujours très difficile pour n'importe quelle équipe de gagner des matches. Après avoir perdu quelques points ces dernières semaines, l'équipe est bien, on réagit bien, on est en position de lutter mais on ne peut pas se permettre de perdre plus de points".

"On a amélioré des choses. Et nous avons réduit nos erreurs. Cela vous donne confiance, vous vous positionnez mieux sur le terrain et les trois défenseurs centraux nous ont donné sur la défensive et nous ont donné de la qualité", a ajouté l'entraîneur du FC Barcelone, qui va se déplacer sur la pelouse de la Real Sociedad le week-end prochain, avant de recevoir Valladolid et de se déplacer sur la pelouse du Real Madrid.

Ronald Koeman a râlé contre l'arbitrage et l'utilisation du VAR au moment d'attribuer le penalty pour Huesca : "Cela a duré quatre ou cinq minutes. Et si le VAR entre, ce n'est pas un penalty. Je ne comprends pas comment c'est possible de siffler un penalty et de le confirmer. Encore une fois, je ne comprends pas l'utilisation du VAR. La peine est folle. Je ne sais pas comment il a pu le siffler. Le VAR l'a vu, mais il est clair que Ter Stegen ne touche pas l'attaquant".