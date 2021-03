Barça - Xavi devancé par Messi, "un honneur" pour l'Espagnol

Lionel Messi va battre le record de matches joués pour le Barça détenu par Xavi ce lundi. Un dépassement logique, selon l'ancienne gloire du club.

Xavi est ravi de voir Lionel Messi égaler son record d'apparitions sous les couleurs de Barcelone, l'Argentin se préparant à une 767e sortie pour les Blaugrana ce lundi. L'ancienne gloire du club espère que la barre sera relevée haut la main à l'avenir et que l'icône argentine passera "beaucoup plus de saisons" au Camp Nou.

Une autre entrée dans les livres d’histoire devrait être à signaler concernant le six fois vainqueur du Ballon d’Or avant la fin de la saison actuelle, l’homme du club imitant les efforts d’un ancien coéquipier emblématique. Cependant, des questions continuent d'être posées sur son avenir personnel en Catalogne...

"Leo est comme ça, il est insurmontable, tu ne peux pas rivaliser avec lui"

S'adressant à Mundo Deportivo, Xavi s'est exprimé sur le cas de son ancien partenaire. "Vous pouviez voir que Leo finirait par me surpasser. S'il ne quittait pas le Barça, il était clair qu'il ajouterait beaucoup plus de matchs et il est encore jeune pour continuer à jouer, il lui reste encore beaucoup de football, donc il peut jouer beaucoup plus de matchs. Il est juste que le meilleur joueur de l'histoire soit celui qui a joué le plus souvent sous le maillot du Barca. C'est un honneur que le meilleur joueur du monde, et pour moi de l'histoire, soit celui qui me surpasse", a ainsi confié l'ex international espagnol, qui n'a jamais caché son admiration pour le numéro 10 du Barça.

"Leo est comme ça, il est insurmontable, tu ne peux pas rivaliser avec lui parce qu'il gagne toujours. J'espère qu'il pourra ajouter beaucoup plus de matchs en tant que joueur du Barca, j'espère qu'il sera au Barca pendant de nombreuses autres saisons", a ensuite ajouté Xavi Hernandez, un temps pressenti pour entraîner le club.

Goal a appris que le joueur de 33 ans ne prendrait aucune décision sur son avenir avant la fin de la saison, malgré les spéculations qui l'entourent. Manchester City et le Paris Saint-Germain font partie de ceux qui surveillent de près sa situation. Lors de ses 766 apparitions pour le Barça à ce jour, Lionel Messi a marqué 659 buts. Ces efforts ont contribué aux 10 titres remportés en Liga sur la période et à la collecte de quatre couronnes en Ligue des champions. Rien que ça.