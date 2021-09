FC Barcelone : Koeman joue son avenir sur les deux prochaines semaines

Le conseil d'administration de Joan Laporta est déçu de l'approche du Néerlandais contre le Bayern, lui ayant demandé d'être courageux.

Ces dernières semaines, Joan Laporta avait discuté dans des cercles proches - également avec des journalistes - de la possibilité d'une reconduction de Ronald Koeman comme entraîneur du FC Barcelone. Le début de la saison n'a pas été une merveille, mais le conseil d'administration était persuadé que l'entraîneur néerlandais allait relever une équipe qui avait perdu son principal joueur, avec une idée claire de jeu et le courage que l'on attend de tout entraîneur du Barça.

Le club blaugrana exige de l'audace, un jeu offensif sans contraintes, une joie du football qui n'a pas été démontrée sur le terrain lors des derniers matchs. Mais Laporta reste confiant, convaincu que Koeman adoptera une approche cruyffiste qui, avec le président actuel, n'est pas discutable. Indépendamment de l'équipe qui a été laissée. Le match contre le Bayern Munich a cependant multiplié les doutes et augmenté les réticences qu'une partie du conseil d'administration avait l'été dernier.

À l'époque, le FC Barcelone a sérieusement envisagé de ne pas compter sur Koeman, mais son licenciement n'était pas viable économiquement et a préféré lui accorder un vote de confiance conditionné par une série d'obligations : un football attractif, une attaque sans pragmatisme et une opportunité pour les jeunes talents de La Masia. Le même discours que Laporta a vendu ces dernières semaines. Mais la patience a des limites et le retour du public dans le stade oblige également toutes les parties à prendre position.

L'article continue ci-dessous

Ronald Koeman sait déjà que les fans veulent voir les jeunes et n'acceptent pas que les vétérans fassent des erreurs. Les indices qu'ils lui ont envoyés mardi contre le Bayern - sous forme de huées et d'applaudissements - ont été très clairs. La déception était telle après le match contre les Bavarois que les principaux responsables sportifs du club, ainsi que Joan Laporta, sont restés au Camp Nou pour discuter de la situation jusqu'à deux heures du matin. Le problème existe et est difficile à résoudre.

Ronald Koeman a préféré spéculer, attendre le Bayern, lui laisser le ballon et subir ses assauts. Le Barça a tiré cinq fois, mais aucune fois au but, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des champions au Camp Nou. Pour les responsables du club, l'approche de mardi n'est pas acceptable et ne peut être répétée. Même s'ils sont a priori des adversaires supérieurs. La prolongation de l'entraîneur est maintenant moins claire. En fait, ce qui est clair, c'est que l'image de l'équipe est importante et que l'entraîneur sera scruté de près lors des prochains matchs officiels. Les directeurs sportifs espèrent que les résultats viendront et que des mesures drastiques ne devront pas être prises.

Malgré le problème économique de son licenciement, 12 millions selon RAC1, si la décision doit être prise, elle le sera. Contre Grenade, lundi prochain au Camp Nou, Koeman aura sa première finale. Cela dépendra du jeu et du résultat que sa vie sur le banc soit prolongée jusqu'à jeudi à Cadix et, successivement, jusqu'à dimanche prochain 26 contre Levante à Barcelone. Sur les trois matchs, deux se dérouleront avec le public qui analysera chaque geste, ce dont le président tiendra également compte. Lors de sa première conférence de presse en tant que président, Laporta a insisté sur une idée : "perdre aura des conséquences". Il y en a déjà.