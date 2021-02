FC Barcelone, Jérémy Mathieu défend Clément Lenglet : "Ils le tuent"

Le défenseur français regrette le manque de soutien du vestiaire envers Clément Lenglet, en difficulté ces dernières semaines.

C'est bien connu : tout va très vite dans le football. Et Clément Lenglet est bien placé pour savoir que c'est une réalité. Il y a quelques mois, le défenseur central français était devenu un titulaire ndéboulonnable dans le onze de départ du FC Barcelone aux côtés de Gérard Piqué et était même en train de se faire une place de titulaire chez les Bleus aux côtés de Raphaël Varane. Mais les temps sont durs pour l'ancien du FC Séville.

Depuis quelques semaines, Clément Lenglet est sous le feu des projecteurs et est très critiqué en Catalogne. Moins bon, le Français, qui a dû faire sans Gérard Piqué pendant de nombreuses semaines, a même été sorti du onze de départ de Ronald Koeman et a coûté quelques buts au FC Barcelone notamment en Coupe du Roi. Titulaire en Ligue des champions et le week-end dernier lors du faux pas face à Cadix, Clément Lenglet a été accusé d'avoir coûté la victoire au Barça ce dimanche, coupable sur l'égalisation de Cadix en fin de rencontre.

Ancien du FC Barcelone Jérémy Mathieu n'a jamais vraiment fait l'unanimité en Catalogne et n'était pas épargné par les critiques. Dans une interview accordée à la RAC1, le défenseur français a analysé la mauvaise passe du FC Barcelone, mais surtout il est venu au secours du soldat Clément Lenglet. Pour Jérémy Mathieu, son compatriote ne bénéficie pas d'un soutien assez suffisant au sein même du vestiaire catalan.

"Griezmann a eu tort de signer au Barça"

"Je me suis senti seul dans le vestiaire, personne ne m'a soutenu et, pour moi, ce n'est pas du football. Ils tuent tous Clément Lenglet, maintenant je sais ce que c'est. Vous devez essayer d'être positif pour renverser la situation et faire de votre mieux. Le plus important en défense centrale, c'est qu'ils aient une complicité sur le terrain. Si vous ne l'avez pas, la défense en souffre beaucoup. Je ne sais pas s'ils ont cette complicité au Barça pour le moment", a commenté l'ancien défenseur du Barça.

Jérémy Mathieu a jugé les autres français du Barça avec un constat dur envers Antoine Griezmann : "Il n'est pas au niveau de l'Atlético de Madrid. Personnellement, je pense qu'il a eu tort de signer pour le Barça. À l'Atlético, c'était une pièce très importante, et je ne sais pas s'il l'est à Barcelone. Umtiti ? Quand on revient d'une blessure, il est difficile de revenir à 100% et je pense que c'est ce qui lui est arrivé. C'est un champion du monde, il a été un très grand joueur, mais il est loin d'être sa meilleure version. Il faut travailler plus dur, il faut aussi travailler mentalement".

Quatrième de Liga après le succès du FC Séville ce lundi soir qui lui prend la troisième place du classement, le Barça est en difficulté sur la scène nationale et européenne cette saison. Le FC Barcelone risque fortement de connaître une saison blanche. En effet, les Catalans sont en ballotage défavorable en Coupe du Roi face au FC Séville et en Ligue des champions face au PSG, tandis qu'ils ont huit points de retard sur l'Atlético Madrid, leader, en championnat.