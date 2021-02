FC Barcelone, Freixa : "C'est possible de recruter Haaland et Mbappé"

Le candidat à la présidence du Barça a annoncé avoir le soutien d'un investisseur pour recruter des grands joueurs s'il est élu.

Du côté de Barcelone, la campagne pour la présidence du FC Barcelone fait rage depuis plusieurs semaines, et elle s'intensifie à mesure que les élections se rapprochent. Les candidats font de multiples promesses afin d'être élu et bien évidemment le clinquant prime en cette période. Qui ne rêverait pas d'avoir Kylian Mbappé et Erling Haaland dans son équipe aujourd'hui ? Personne. Dans une interview accordée à RAC 1, Toni Freixa, candidat à la présidence du Barça, a annoncé être en mesure de recruter les deux cracks grâce au soutien d'un investisseur s'il est élu président au mois de mars.

"Depuis quelque temps, on travaille et on peut officialiser qu'on a un accord avec un investisseur qui apportera 250 millions d'euros au projet Barça Corporate (projet visant à trouver des partenaires de business lancé par le Barça, NDLR), en échange de 49% des parts du projet. Cela devra d'abord être validé par l'assemblée. On aura donc des fonds pour que la situation financière soit meilleure et prendre des décisions sportives", a révélé Toni Freixa.

"Pour la saison 2021/2022, nous pourrons recruter trois cracks, deux en attaque et un en défense. Les transferts ? Nous devons en discuter pour pouvoir les exécuter, ils le seraient pour la saison 21-22. Le Barça aura l'équipe compétitive qu'il devrait avoir et qu'il n'a pas maintenant. Tout sera une conséquence du travail. Les transferts, on en a parlé, ça sera pour la saison prochaine. Le Barça aura l'équipe compétitive qu'il doit avoir et qu'il n'a pas actuellement", a ajouté le candidat.

"Koeman ira au bout de son contrat"

L'article continue ci-dessous

Toni Freixa a assuré être en mesure de recruter Mbappé et Haaland tout en confortant Koeman : "Mbappé et Haaland ? On a un code de conduite : on ne parle pas de joueurs jusqu'à leur présentation. C'est une mauvaise stratégie car ça permet à d'autres clubs de venir embêter dans les négociations. Mais c'est absolument possible de recruter les deux. C'est ce que doit faire le Barça. Recruter des joueurs qui font des différences. Nous avons une maxime, nous ne parlerons jamais des joueurs avant de les présenter".

"C'est une mauvaise stratégie parce que vous servez les autres clubs sur une assiette pour qu'ils entrent dans la négociation. Mais c'est absolument possible.C'est ce que le Barça devrait faire. Incorporer des acteurs différentiels. C'est impossible que Koeman ne les aime pas, ce sont des joueurs uniques. Koeman sera entraîneur jusqu'à la fin de son contrat, sans aucun doute. Donner de la stabilité à l'entraîneur et à l'équipe est toujours payant", a ajouté le candidat à la présidence du Barça.

Toni Freixa a aussi évoqué l'avenir de Lionel Messi : "Messi nous a donné plus que ce que le Barça lui a donné. J'ai parlé avec son entourage, mais pas personnellement avec lui. L'opportunité pour que cela se poursuive est ouverte. Son contrat doit être aligné avec le club. Nous avons baissé le chiffre d'affaires de 350 millions d'euros et le joueur en est conscient. Je n'ai jamais eu le contrat en main. Messi est aussi culé que nous, il connaît la situation du club et je suis convaincu qu'il attendra le nouveau président pour décider de son avenir."