Barça - PSG, Ronald Koeman ne croit pas à une nouvelle remontada

Balayé par le PSG, le Barça va devoir réaliser une nouvelle remontada s’il veut voir les quarts. Un scénario auquel ne croit pas Koeman.

Les années passent, les entraîneurs changent mais décidément le Barça n’arrive pas à retrouver son lustre d’antan. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2015, le club catalan vit une véritable traversée du désert depuis ce sacre face à la Juventus Turin. Mardi soir, les Blaugrana ont encore reçu une correction sur la scène européenne, sept mois après le désastre de Lisbonne et la fessée infligée par le Bayern (8-2).

Face à son nouveau meilleur ennemi qu’est le PSG et sans Neymar, le FC Barcelone a mordu la poussière face au talent parisien incarné par Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. Malgré l’ouverture du score de Messi sur penalty et une relative maîtrise durant le premier acte, les Catalans ont sombré en deuxième période sous les accélérations parisiennes. Censé incarner le renouveau du Barça, Ronald Koeman n’a pu que constater les dégâts.

"Ils ont été supérieurs, très efficaces, surtout avec Mbappé. La première période était un peu plus équilibrée, avec cette occasion d'Ousmane, mais en deuxième période on a trouvé des problèmes, a déclaré le coach barcelonais à la Movistar. Ils ont prouvé, avec le ballon mais surtout physiquement, être supérieurs à nous."

"Ils ont prouvé qu’ils avaient une équipe plus complète que nous, il faut l'accepter, continuer sur ce chemin et améliorer des choses. On sait que ça peut arriver contre un grand club. Physiquement, avec son expérience, le PSG est devant nous."

Abattu après la rencontre, le Néerlandais semblait déjà avoir fait une croix sur une qualification pour les quarts de finale. Il est vrai que le scénario ne porte pas à l’optimisme avec ces quatre buts encaissés à domicile mais le Barça a prouvé il y a quatre ans que tout était possible dans le football. Seulement, cette saison, la remontada semble hors d’atteinte pour une formation qui ne donne pas l’impression d’avoir le caractère suffisant pour inverser la tendance.

"Il y a toujours un match retour, mais un 1-4 normalement c'est compliqué à remonter, je peux te mentir mais quand tu perds 4-1, il y a peu d’options."

Déjà sur un siège éjectable avec les futures élections présidentielles, Ronald Koeman ne va pas arranger son cas avec un tel pessimisme.