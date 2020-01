FC Barcelone, Griezmann : "On a commis beaucoup d'erreurs"

L'attaquant français du Barça a regretté le manque d'attention et de justesse de son équipe après la défaite face à l'Atletico Madrid, ce jeudi soir.

Nouveau faux pas pour le . Les Blaugranas, vainqueur du championnat d' , ont perdu la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne new look face à l'Atletico Madrid. Le Barça a longtemps eu le sentiment de maîtriser la rencontre mais a finalement laissé échapper le résultat en toute fin de rencontre, la faute à des erreurs trop importantes. Au micro de la Movistar, Antoine Griezmann est revenu sur cet échec collectif.

"Ils ont eu plus de jambes que nous sur la fin, c'est comme ça. Il faut revoir le match et travailler pour s'améliorer, il n'y a que comme ça qu'on pourra rester tout en haut. On a commis beaucoup d'erreurs dans tous les secteurs... Je crois que je rate moi-même une passe à Sam (Umtiti) juste avant le but de l'Atlético. Ce sont de petites choses qui te font perdre un match, un Championnat, une ... Il faut travailler, c'est tout", a expliqué le Français.

Suarez : "Valverde ? C'est le club qui décide"

Antoine Griezmann n'a pas voulu entrer dans les différentes polémiques après la rencontre : "Le VAR a annulé deux buts à notre équipe ? La vidéo est là pour aider le football. Parfois, ça va dans ton sens, et parfois ça va à ton encontre. C'est comme ça. Les deux équipes invitées lors de cette nouvelle version en « Final Four » sont en finale ? La finale va se jouer entre les deux équipes qui ont gagné leur demi-finale, c'est tout".

En zone mixte, Luis Suarez a également commenté la défaite du FC Barcelone. L'attaquant uruguayen a regretté les nombreuses erreurs de son équipe durant cette demi-finale : "Vous devez toujours faire votre autocritique, lorsque vous gagnez avec de la chance, il y a des choses à corriger et aussi lorsque vous perdez, nous sommes dans une situation où nous devons apprendre des erreurs, ils sont là pour les corriger et ne pas les refaire".

Enfin, Luis Suarez n'a pas voulu agrémenter les rumeurs concernant une éviction d'Ernesto Valverde, vivement critiqué par la presse espagnole et par certains observateurs en raison des résultats mais aussi et surtout du jeu mis en place par le Barça depuis le début de la saison : "Ce n'est pas une situation que nous contrôlons, c'est le club qui décide de ça, l'entraîneur n'a rien à redire, c'est une distraction pour nous."