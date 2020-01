Real Madrid - Zidane explique son choix tactique contre Valence

L'entraîneur merengue a fait le choix de titulariser cinq milieux de terrain et le seul Luka Jovic en pointe en Supercoupe d'Espagne.

Le s'est imposé contre Valence ce mecredi en demi-finale de la Supercoupe d' (3-1). Un succès et une prestation qui ont plu à Zinédine Zidane, comme il l'a fait savoir après la rencontre.

"Je suis satisfait de la prestation de tous les joueurs, c'est difficile d'en retenir un seul. Je me réjouis du but d'Isco, parce qu'il en avait besoin. Il y a aussi le génie du but de Kroos, et, après, ce but dont seul Modric est capable. Je me réjouis, parce que c'est tout ce qu'un entraîneur veut voir de la part de ses joueurs. Cependant, ça reste une simple demi-finale, nous n'avons rien gagné."

Privé de plusieurs joueurs dans le secteur offensif (Hazard, Benzema, Bale), le champion du monde avait fait le choix de ne pas titulariser Rodrygo ou Vinicius aux côtés de Jovic, mais plutôt cinq milieux de terrain avec Isco et Modric notamment. Une option payante puisque les deux joueurs ont marqué, ainsi que Toni Kroos.

"Nous aurions pu jouer avec les avants-centres, mais nous avons choisi une autre option, en mettant Luka (Modric) et Isco et en laissant de l'espace aux latéraux, a précisé Zidane. Mais le plus important pour nous est la qualité de la prestation que nous avons offerte, surtout dans le camp adverse, avec une pression haute et en jouant bien, y compris en deuxième période, où nous avons été un peu plus verticaux."

Les coéquipiers de Raphaël Varane ont rendez-vous ce dimanche (19h) avec le vainqueur de la deuxième demi-finale, qui opposera le Barça et l'Atlético ce jeudi soir (20h).