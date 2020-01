Barça-Atlético Madrid 2-3, le Barça chute malgré Griezmann

Le Barça défiait l'Atlético Madrid en demi-finales de Supercoupe d'Espagne avec un Leo Messi au top de sa forme. Griezmann a marqué.

Après le festival du Real face à Valence mardi soir, le Barça et l' se défiaient en demi-finale de Supercoupe d' , version nouvelle formule.

Une nouvelle formule, mais toujours les mêmes qui marquent, avec un nouveau but signé Leo Messi. Pourtant, et malgré la domination catalane en première période, ce sont les Coclhoneros qui versaient le premier sang sur l'engagement après le retour des vestiaires sur une frappe rasante de Koke.

5 minutes plus tard, Messi égalise d'une frappe du droit consécutivement à un contre favorable. Le virtuose argentin continue de harceler les cages des Colchoneros, et croit marquer à l'heure de jeu une très belle réalisation, mais le but est annulé pour un contrôle du bras de l'Argentin.

Néanmoins, deux minutes plus tard, Jan Oblak repousse sur sa ligne une tête de Luis Suarez sur la droite mais le ne peut rien ensuite face à celle d'Antoine Griezmann, à l'affût et buteur face à son ancienne équipe.

Mais l'Atlético a de la ressource, et Morata égalise sur pénalty à dix minutes de la fin. Angel Correa achèvera la Remontada des Colchoneros à 4 minutes de la fin sur un bon service en profondeur signé Morata. Griezmann et Messi n'ont pas suffi, l'Atlético élimine le Barça.