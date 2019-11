FC Barcelone, Griezmann : "Avec Messi et Suarez, notre relation ne peut que s'améliorer avec le temps"

L'attaquant français n'est pas inquiet concernant sa relation avec les deux autres attaquants du FC Barcelone, Lionel Messi et Luis Suarez.

Antoine Griezmann ne connaît pas des débuts idylliques au . Si l'attaquant de l'équipe de a inscrit quatre buts en seize matches sous ses nouvelles couleurs, toutes compétitions confondues, il peine à montrer son meilleur visage et surtout à se trouver avec ses nouveaux coéquipiers : Lionel Messi et Luis Suarez. En et en France, des doutes sont présents sur l'entente des trois joueurs. Dans une interview accordée à l'UEFA, Antoine Griezmann s'est montré confiant sur l'évolution et la progression de leur entente.

"Oui, je suis vraiment timide et j'ai du mal à aller vers les autres en raison de cela. Je ne suis pas le genre de gars qui va lancer la conversation, je suis trop timide. Luis, Leo et moi, on apprend à se connaître, nous avons déjà dîné ensemble et notre entente ne peut que progresser avec le temps. Il est évident que ce qu'il peut se passer sur la pelouse ne peut que nous aider à nous sentir à l'aise lorsque nous jouons", a expliqué Antoine Griezmann.

Griezmann a besoin de "temps"

L'article continue ci-dessous

L'ancien de l'Atletico Madrid a encensé Lionel Messi : "Non, pas du tout, il n'y a pas la tentation de se contenter de regarder jouer Messi. Comme vous le dites, c'est un joueur comme on n'en verra peut-être plus jamais dans les 40 prochaines années. On ne peut que profiter de son football, qu'on soit son coéquipier, spectateurs dans les tribunes ou encore son entraîneur parce que ce qu'il fait avec le ballon c'est incroyable c'est un véritable délice de le voir jouer comme de jouer à ses côtés".

Antoine Griezmann est revenu sur son choix et son adaptation au FC Barcelone : "Le but c'était vraiment apprendre un nouveau style de jeu dans un club qui conçoit le football d'une manière différente. Mon objectif c'était d'apprendre quelque chose de nouveau parce qu'il ne fait aucun doute que l'Atleti est capable de remporter le championnat d'Espagne et l'UEFA Champions League, n'importe quand. Son équipe est assez bonne et son entraîneur l'est aussi. Je ne suis pas parti pour avoir une chance de remporter plus de trophées".

"Il faut regarder ses matches, regarder ses occasions, regarder ce que l'on fait quand son équipe a le ballon. C'est ça l'apprentissage. Je joue sur la gauche, un nouveau poste pour moi, j'essaie de m'habituer. J'essaie aussi d'apprendre et de comprendre comment mes coéquipiers jouent. Ils sont tous nouveaux pour moi. Ce n'est pas moi qui commande les courses de Luis (Suárez), Leo (Messi) et Ousmane (Dembélé), des milieux de terrain ou de mon arrière gauche. J'essaie de comprendre aussi vite que je peux parce que l'équipe a besoin de moi, mais, parfois, c'est dur. Lorsque j'ai le ballon, je manque de confiance pour faire une passe, pour tirer au but, mais cela va venir avec le temps", a conclu le Français.