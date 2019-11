Barça - Ernesto Valderde : "Antoine Griezmann est dans sa meilleure période"

En conférence de presse, l'entraîneur du FC Barcelone a dit tout le bien qu'il pense de l'attaquant français, pas encore à son aise en Catalogne.

Après un début de saison compliqué, tant du côté du que de l'Equipe de , Antoine Griezmann semble avoir quelque peu perdu confiance en lui. Conscient que ses performances avec le FC Barcelone ont pour le moment bien du mal à faire lever les foules, l'ancien de l'Atlético de Madrid et de la a toutefois retrouvé quelques couleurs lors du dernier match des Bleus remporté en Albanie (0-2), auteur d'un but et d'une passe décisive.

Vendredi, à la veille du déplacement des Blaugrana sur la pelouse de ce samedi (13h00), Ernesto Valverde, l'entraîneur du FC Barcelone, a justement évoqué l’attaquant français en conférence de presse, affichant sa satisfaction.

​"Il est dans sa meilleure période"

"Griezmann m’a l’air bien. Je sais que beaucoup ont un œil sur lui, quand il se distingue en bien ou en mal. Il nous apporte beaucoup, il abat beaucoup de travail, il donne des buts et fluidifie le jeu parce qu’il lui donne de la continuité. Il est dans sa meilleure période. Parfois je ne sais pas quoi vous répondre. Ça peut arriver qu’il soit moins bon durant un match et il est tout de suite remis en question. Mais nous espérons qu’il devienne encore meilleur", a confié le technicien, optimiste.

"C’est sûr que jouer dans l’axe c’est mieux pour moi. J’ai mes repères. Ça fait des années et des années que je gère cette position. J’en ai une nouvelle en club. Il faut que je m’adapte. Je suis en train d’apprendre. Je savais en arrivant que ça allait être dur, je le savais très bien", avait pour sa part déclaré Antoine Griezmann il y a une semaine, après la rencontre entre la France et la Moldavie (2-1), lucide par rapport à sa situation en Catalogne.