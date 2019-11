Barça - Suarez s'exprime sur l'intégration de Griezmann

L'attaquant uruguayen est revenu sur l'arrivée d'Antoine Griezmann à Barcelone et son intégration dans l'attaque des blaugrana.

Arrivé cet été à Barcelone, Antoine Griezmann connaît des débuts mitigés en Catalogne, entourés notamment de questions autour de son entente avec Lionel Messi en attaque et de son positionnement dans le couloir gauche.

Une intégration sur laquelle s'est exprimé Luis Suarez dans des propos accordés à Sport. "Parfois, les choses sont mal comprises. Leo, moi-même et Geri [Gérard Piqué] l'avions accueilli un an plus tôt, en affirmant qu'il était un excellent joueur et l'un des meilleurs du monde. Il venait d'être champion du monde et nous l'avions félicité", a-t-il déclaré en référence au vrai-faux transfert du Mâconnais la saison dernière.

"Ensuite, nous ne savions pas ce qui allait lui arriver, nous n'étions pas sûr qu'il vienne cette année [en 2018, ndlr]."

"Nous l'avons traité comme les autres joueurs"

Le buteur uruguayen a ensuite évoqué les relations du vestiaire catalan avec l'attaquant français. "Nous l’avons traité comme les autres joueurs. Après, c’est vrai que certains ont plus d’affinités avec certains partenaires que d’autres. Dans son cas, il s’entend très bien avec les Français.

"Avec nous, parfois, il prend du maté. On a dit qu’il parlait plus ou moins avec Leo, mais il lui parle de la même manière qu’avec le reste du groupe." Réponse ce samedi lors du déplacement à Leganès (13h) ?