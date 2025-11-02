FC Barcelone - Elche : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les supporters de Barcelone sont impatients de voir comment leur équipe affrontera Elche, avec des informations disponibles sur la diffusion en streaming et les compositions probables. Pour ajouter un élément de défi à l'expérience du match, certains fans pourraient explorer les options pour parier en ligne, ce qui peut rendre le visionnage encore plus captivant.

Le champion est dans les cordes. Humilié à Séville et battu par son rival madrilène dans le Clasico, le FC Barcelone aborde la réception du promu Elche, ce dimanche, dans un climat de crise. Entre une infirmerie qui déborde, un entraîneur sous pression et une star en plein doute, le Barça n'a plus le droit à l'erreur s'il ne veut pas voir le Real Madrid s'échapper en tête de la Liga.

Une hécatombe de blessures et une défense critiquée

Le véritable cauchemar d'Hansi Flick se situe à l'infirmerie. Avec pas moins de neuf joueurs majeurs absents, dont Pedri, Gavi, Raphinha et les deux gardiens titulaires, l'effectif est décimé. Cette situation met en lumière les failles défensives d'une équipe qui peine à maîtriser le jeu à haute intensité prôné par son coach. Les joueurs eux-mêmes commenceraient à blâmer la préparation physique pour cette avalanche de blessures.

Le cas Lamine Yamal, entre méforme et polémique

Au cœur de la tempête se trouve Lamine Yamal. Transparent et sifflé lors du Clasico après ses déclarations provocatrices sur le Real Madrid, le prodige de 18 ans traverse sa première grande zone de turbulences. Toujours gêné par une blessure à l'aine, il est défendu par son entraîneur, mais son état physique et mental inquiète à l'aube d'une semaine cruciale.

Elche, le piège parfait ?

Face à ce Barça diminué, Elche se présente comme l'adversaire idéal pour créer la surprise. Promu et 8ème de Liga, le club réalise un début de saison historique sous la houlette d'Eder Sarabia, l'ancien adjoint de Quique Setién au Barça. Avec un effectif au complet et un style de jeu basé sur la possession, Elche rêve de mettre fin à une malédiction historique : le club n'a jamais gagné en déplacement à Barcelone.

Sur quelle chaine suivre le match Barça - Elche ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France BeIN Sports 1, BeIN Connect 🌍 MENA BeIN Sports MENA 2, BeIN Connect, TOD 🇪🇸 🇮🇹 🇩🇪 DAZN (streaming) 🇵🇱 Pologne Eleven Sports 1 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 2 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 1 🌍 Balkans Arena Premium 1 🌍 Afrique francophone Canal+ Sport 4 Afrique

💡 Astuce : Utilisez un VPN pour accéder aux plateformes de streaming disponibles dans d'autres régions si vous êtes à l'étranger.

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Barça - Elche

LaLiga - LaLiga Estadio Olimpico Lluis Companys

La rencontre entre le Barça et Elche se tiendra ce dimanche 2 novembre à partir de 18h30, heure française, au Stade Olympique de Montjuic.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Barça

Le FC Barcelone retrouve enfin un peu de souffle sur le plan médical. Robert Lewandowski et Dani Olmo ont repris l’entraînement collectif cette semaine après leurs blessures respectives et devraient réintégrer le groupe pour la prochaine rencontre. Le gardien Joan Garcia, quant à lui, se rapproche d’un retour mais le club souhaite ne prendre aucun risque et temporiser son utilisation.

Malgré ces retours, l’infirmerie reste bien remplie avec les absences confirmées de Gavi, Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen, Raphinha et Pedri. Le jeune Marc Casado devrait à nouveau être titularisé pour pallier la défection du meneur espagnol. Enfin, un léger doute persiste autour de Lamine Yamal, gêné par une douleur récurrente à l’aine, mais la pépite catalane devrait bien débuter cette rencontre cruciale pour relancer la dynamique blaugrana.

Infos sur l'équipe d'Elche

Bonne nouvelle pour Elche, qui se déplace au Camp Nou avec un groupe au complet. Aucun blessé n’est à signaler, ce qui offre à l’entraîneur Sarabia la possibilité d’aligner son équipe-type pour ce déplacement délicat face au FC Barcelone. Le technicien espagnol devrait toutefois apporter quelques ajustements par rapport au onze aligné en Coupe du Roi, afin de présenter un bloc plus compact et réactif.

En attaque, André Silva, meilleur buteur du club cette saison avec quatre réalisations toutes compétitions confondues, mènera une nouvelle fois l’avant-garde. En défense, le jeune Héctor Fort, prêté par Barcelone, est bien autorisé à affronter son club formateur, même s’il devrait débuter sur le banc. Forts de cette stabilité collective, les visiteurs espèrent profiter des failles barcelonaises pour tenter de créer la surprise.

