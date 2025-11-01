Sous le feu des projecteurs depuis plusieurs semaines, Lamine Yamal traverse une période agitée. Entre une blessure persistante, une forme en déclin et les critiques médiatiques qui s’enchaînent, le jeune talent du FC Barcelone peine à retrouver sa sérénité. Mais alors que certains commencent à douter, Hansi Flick a décidé de monter au créneau pour défendre sa pépite. À la veille du match face à Elche (dimanche, 18h30), l’entraîneur allemand a livré un message clair, mêlant confiance, protection et lucidité, face à une situation qui met déjà à l’épreuve le mental du prodige de 18 ans.
Barça, Hansi Flick vole à la rescousse de Lamine Yamal
Hansi Flick calme le jeu pour Lamine Yamal
En conférence de presse, ce samedi, Hansi Flick a tenu à clarifier la situation de Lamine Yamal, dont les dernières semaines ont été marquées par de nombreuses polémiques. Depuis la défaite du Barça dans le Clasico face au Real Madrid (2-1), les débats autour du jeune ailier espagnol ne cessent d’alimenter la presse. « Est-ce qu'on a parlé de Lamine Yamal uniquement cette semaine, ou c'est toutes les semaines ? Je crois que c'est toutes les semaines », a ironisé Hansi Flick, conscient de l’ampleur du phénomène médiatique entourant son joueur.
Interrogé sur les déclarations polémiques du prodige catalan avant le Clasico, où Lamine Yamal avait affirmé que les joueurs du Real Madrid « volent » et « se plaignent tout le temps », Hansi Flick a préféré esquiver toute polémique inutile. « Pour moi, le Real Madrid appartient déjà au passé, je ne veux plus parler d’eux », a-t-il tranché, fermant ainsi la porte aux sujets qui pourraient détourner son groupe de l’essentiel.
- Getty Images Sport
Lamine Yamal freiné par sa blessure
Plus que les débats extrasportifs, c’est la situation physique de Lamine Yamal qui préoccupe réellement Hansi Flick. Le joueur souffre depuis plusieurs semaines d’une douleur persistante à l’aine et au pubis, un problème qui limite sa pleine expression sur le terrain. Le technicien allemand a tenu à rassurer les supporters sur son évolution. « Il va bien, il se rétablit bien, a assuré Hansi Flick. Il travaille dur, j'ai parlé avec lui et il progresse bien, ce qui est essentiel pour le moment. »
À seulement 18 ans, Lamine Yamal enchaîne les matches depuis son explosion la saison dernière. Sa précocité et son exposition constante à la pression médiatique ont fini par laisser des traces. Conscient de ce contexte, Hansi Flick a insisté sur la nécessité de le protéger : « Je le protégerai et l'aiderai toujours. C'est un joueur fantastique, très jeune, et un garçon formidable. Nous continuerons dans cette voie. » Des mots forts, révélateurs de la confiance que le coach place en lui.
- AFP
Hansi Flick annonce du lourd pour Yamal
Pour Hansi Flick, la priorité est claire : permettre à Lamine Yamal de retrouver les sensations qui ont fait de lui l’un des joueurs les plus prometteurs du Barça. L’entraîneur souhaite repositionner son ailier sur le flanc droit, où il peut exprimer pleinement sa vitesse et sa créativité. « Actuellement, le meilleur moyen pour lui de retrouver son meilleur niveau est de jouer au poste qu'il maîtrise le mieux, » a expliqué le technicien allemand.
Toutefois, Hansi Flick reconnaît la polyvalence de son jeune joueur, capable de s’adapter à plusieurs systèmes de jeu. « Dans certaines situations de match, il peut jouer à d'autres postes. Il est capable d'évoluer à n'importe quel poste. C'est un joueur fantastique et polyvalent. Quand il a le ballon, il peut nous créer de belles occasions, et c'est ce que nous voulons voir, » a ajouté le coach, saluant la maturité tactique du prodige espagnol.
- Getty Images Sport
Hansi Flick, l’éternel protecteur de Lamine Yamal
Au-delà de l’aspect sportif, Hansi Flick semble vouloir endosser un rôle de mentor auprès de Lamine Yamal. Conscient que la pression sur ses épaules peut être déstabilisante à cet âge, le technicien allemand cherche à instaurer un climat de confiance et de sérénité autour du jeune joueur. L’objectif ainsi est de lui permettre de grandir sans brûler les étapes, tout en continuant à être décisif dans le collectif barcelonais.
Si la saison du Barça reste longue et semée d’embûches, le retour en forme de Lamine Yamal sera essentiel aux ambitions catalanes. En soutenant publiquement son joueur, Hansi Flick envoie un signal fort : le prodige n’est pas seul face aux critiques, et son entraîneur compte bien l’aider à redevenir ce feu follet capable de faire chavirer les défenses.