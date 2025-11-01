Barça, Hansi Flick vole à la rescousse de Lamine Yamal

En conférence de presse, ce samedi, Hansi Flick a tenu à clarifier la situation de Lamine Yamal, dont les dernières semaines ont été marquées par de nombreuses polémiques. Depuis la défaite du Barça dans le Clasico face au Real Madrid (2-1), les débats autour du jeune ailier espagnol ne cessent d’alimenter la presse. « Est-ce qu'on a parlé de Lamine Yamal uniquement cette semaine, ou c'est toutes les semaines ? Je crois que c'est toutes les semaines », a ironisé Hansi Flick, conscient de l’ampleur du phénomène médiatique entourant son joueur.

Interrogé sur les déclarations polémiques du prodige catalan avant le Clasico, où Lamine Yamal avait affirmé que les joueurs du Real Madrid « volent » et « se plaignent tout le temps », Hansi Flick a préféré esquiver toute polémique inutile. « Pour moi, le Real Madrid appartient déjà au passé, je ne veux plus parler d’eux », a-t-il tranché, fermant ainsi la porte aux sujets qui pourraient détourner son groupe de l’essentiel.