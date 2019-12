Barça, Griezmann : "Messi est le meilleur joueur du monde"

Antoine Griezmann s'est confié dans la presse espagnole après le succès du Barça contre Alaves et a rendu hommage à Leo Messi.

Barcelone retrouvera les pelouses le 4 janvier prochain, pour un derby face à l' après avoir battu Alaves samedi avec un Suarez et un Messi des grands soir.

De quoi partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli. "Maintenant, on part se reposer. Eux (Alaves ndlr), ils étaient bien derrière, nous on a joué il y a deux jours, donc on avait les jambes un peu fatiguées...", a estimé pour sa part Antoine Griezmann en zone mixte après la rencontre.

Alaves était revenu à 2-1 en seconde période, mais le Français est resté serein : "Non, je n'étais pas inquiet. Après, il y a eu Messi. Le meilleur joueur du monde, juge le Français sur son coéquipier, buteur pour le 3-1 (70e). On a une belle équipe, avec certains des meilleurs joueurs, chacun essaye de faire son travail, et quand l'équipe a un peu de mal, eh bien il (Messi) est là."

"Maintenant, on va avoir droit à des vacances méritées je crois. On a fait un bon début de saison. On peut encore s'améliorer, on ne se met pas de limites. Je pars en vacances très content de moi-même.", a indiqué l'ancien joueur de la dans des propos relayés par RMC.