Real Madrid : Zidane avait senti la fin de cycle des Madrilènes

Au moment de quitter le Real Madrid l’été dernier, Zinedine Zidane avait quasiment annoncé la fin de cycle des champions d’Europe en titre.

Cruel retour à la réalité pour le Real Madrid ! Après trois saisons européennes fantastiques et plus de 1000 jours passés sur le trône de la Ligue des Champions, la Maison Blanche a été sortie dès les huitièmes de finale cette saison par l’Ajax Amsterdam (2-1, 1-4). Nombreux sont ceux qui pointent du doigt le départ de Cristiano Ronaldo l’été dernier pour expliquer cette débâcle, mais il ne faut pas oublier Zinedine Zidane, qui avait devancé le Portugais.

Cinq jours après la troisième C1 consécutive remportée face à Liverpool (3-1), le technicien français surprenait effectivement l’ensemble de la planète football en annonçant la fin de sa collaboration avec le Real. Et quelques mois plus tard, les explications données par ZZ à l’époque résonnent aujourd’hui comme une prémonition.

"Si j’ai la sensation que je ne vais pas pouvoir gagner, c’est qu’il faut partir. Je ne vais pas dire ce qu’il faut changer dans l’équipe, c’est à moi de partir", argumentait le champion du monde 1998. Était-il au courant du futur départ de CR7 ? Difficile à dire, mais une chose semble certaine : "Zizou" avait senti la fin de cycle de son effectif.

"J'ai parlé avec le président, je pense que c'est le moment pour tous, pour moi, le club, les joueurs. Je pense que cette équipe doit continuer de gagner et a besoin d'un changement avec un nouveau discours, une nouvelle méthode", expliquait-il dans la même conférence de presse. Julen Lopetegui a tenté d’incarner ce renouveau, mais il n’a pas réussi. Et Santiago Solari non plus, visiblement…