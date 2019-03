Real Madrid - Ajax (1-4) - Les chiffres qui reflètent le naufrage du Real

Tour d'horizon des stats qui démontrent le naufrage du triple champion d'Europe en titre face à l'Ajax. Avec Opta.

Atomisé par l'Ajax sur sa pelouse (1-5), le Real Madrid met un terme à une période de domination inédite sur le toit de l'Europe. Retour sur les chiffres de l'une des soirées les plus indigentes de l'histoire, pourtant si riche, du club recordman de trophées en Ligue des champions, alors que nous évoquions les 5 raisons de la fin de cycle merengue.

"Une saison de m..."

Le défenseur merengue Dani Carvajal s'est d'ailleurs exprimé et n'a pas pesé ses mots après cette claque reçue contre l'Ajax : "On a concédé des buts en première période. Non je ne vois pas ça comme la fin d'un cycle. Notre effectif est très bon, on a une marge de progression. Mais c'est clair que cette saison est quasiment terminée. On doit prendre nos responsabilités, ne pas nous cacher. On fait vraiment une saison de merde", a lâché l'international espagnol.

Une déception que l'on peut comprendre, surtout au vu des stats générées ce soir par la prestation des Madrilènes :

- Le Real Madrid est la 1ère équipe dans l’histoire de la Ligue des Champions à être éliminé malgré une victoire 2-1 à l’extérieur au match aller.

- Le Real Madrid a perdu chacun de ses 2 derniers matches à domicile en Ligue des Champions par 3 buts d’écart (0-3 v CSKA Moscou & 1-4 v Ajax Amsterdam), alors que cela ne lui était jamais arrivé jusqu’alors dans la compétition.

- C’est la 1ère fois de son histoire que le Real Madrid perd 2 matches consécutifs à domicile en Ligue des Champions.

- C’est la 1ère fois depuis 2009/10 que le Real Madrid ne se qualifie pas pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

- C’est la 1ère fois depuis 2002/03 que l’Ajax Amsterdam est au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions. Elle avait été éliminée lors de son unique présence en 8e de finale jusqu’ici, en 2005/06 (2-2, 0-1 v Inter).

- C’est la 1ère fois depuis 22 ans que l’Ajax passe un tour de Ligue des Champions en phase à élimination directe, soit depuis 1996/97 lorsque le club néerlandais avait éliminé l’Atlético de Madrid en quart de finale avant d’être éliminé par la Juventus en demi-finale.

- Le Real Madrid a perdu 3 de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue des Champions (2 victoires, 1 nul), soit autant que lors de ses 50 précédents (41 victoires, 6 nuls).

- Le joueur de l’Ajax Amsterdam Dusan Tadic est le 1er joueur à être impliqué dans au moins 3 buts (1 but, 2 assists) contre le Real Madrid en Ligue des Champions depuis Robert Lewandowski avec Dortmund le 24 avril 2013 (4 buts).

- Dusan Tadic est le 2e joueur de l’Ajax Amsterdam à marquer 6 buts dans une même saison de Ligue des Champions après Jari Litmanen (6 en 1994/95 et 9 en 1995/96).

- Hakim Ziyech a marqué lors de chacun de ses 2 matches de Ligue des Champions contre le Real Madrid après n’avoir marqué lors d’aucun de ses 5 premiers matches dans la compétition.

(Avec Opta).