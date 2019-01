FC Barcelone, Arthur raconte sa relation avec Neymar : "Il m'a beaucoup aidé en sélection nationale"

Après avoir encensé Neymar il y a quelques semaines, le milieu du FC Barcelone est revenu sur sa proximité avec son compatriote.

Arrivé au cours de l'été au FC Barcelone, Arthur s'est rapidement imposé dans l'entrejeu des Blaugrana. L'international brésilien monte en puissance au fil des matches depuis quelques semaines. Mais Arthur a surtout fait parler de lui ces derniers temps lorsqu'il a fait un appel du pied à Neymar, dans les colonnes de Mundo Deportivo, afin que ce dernier revienne jouer à ses côtés au FC Barcelone.

"Personnellement, je prie pour qu’il vienne, parce que c’est un crack, c’est indiscutable et je pense que plus il y a de bons joueurs dans l’équipe, mieux c’est. Personnellement, je fais tout pour qu’il revienne, mais il a sa vie, il sait ce qu’il fait et je ne sais pas quelle est la teneur des négociations, s’il y a des possibilités pour qu’il vienne ou pas. Mais c’est un ami et un professionnel que j’admire beaucoup et je serais très heureux s’il pouvait revenir ici", avait indiqué Arthur.

"Messi m'a donné beaucoup de confiance"

Dans une interview accordée à Globoesporte, le milieu du Barça a cette fois-ci évoqué sa proximité avec son compatriote : "La relation a commencé en sélection. C’est un type très simple, très joueur. Il est devenu très proche, il m’a beaucoup aidé en sélection. Quand je suis venu au Barça, il m’a appelé pour dîner, faire quelque chose, nous voir. Sur internet, je joue souvent aux jeux vidéo avec lui, nous nous parlons tous les jours quasiment. Quand il joue à mes côtés, il gagne, mais quand il joue contre moi, il perd".

Arthur a remercié Lionel Messi qui l'a aidé dans son adaptation : "Honnêtement, je ne m'y attendais pas. C'est un gars que j'admire et, à mon avis et à celui de nombreuses autres personnes, il est le meilleur joueur de l'histoire. Il m'a donné beaucoup de confiance, il m'a aidé à l'entraînement et dans les matches. Si le meilleur joueur du monde t'encense, je pense que cela te donne une confiance supplémentaire. Je suis vraiment reconnaissant pour ses paroles et l'attitude qu'il a avec moi et tous les autres dans le vestiaire".

Annoncé comme le successeur de Xavi et Iniesta, le Brésilien n'a pas caché son admiration pour ces deux joueurs : "J'ai toujours admiré Xavi. Tout ce qu'il a fait, j'ai essayé de faire de même. C'est un phénomène. Il est beaucoup plus cérébral que toute autre chose. Andres Iniesta ? C'est spécial d'utiliser le maillot de ton idole. Je me suis senti vraiment heureux d’obtenir son numéro et j’espère pouvoir honorer un maillot qui a procuré tant de joie aux fans du Barca".