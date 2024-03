Fauché ! Le Barça a déjà tout dépensé

Barcelone vient de battre Naples 3-1 à Montjuic pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Barça a pris le quart en C1 après une brillante qualification contre Naples. C'est important pour l'équipe, tout simplement parce qu'elle a un objectif à atteindre. C'est aussi important pour Xavi, qui peut ainsi être fier de son passage dans son club.

Mais il s'agit aussi d'un apport d'argent vital pour le club. Sport estime à 15 millions d'euros la valeur de l'opération pour les Blaugrana, soit environ 10 millions d'euros pour le prix de la compétition et 5 millions d'euros pour les revenus générés par les matches à Montjuic.

15M€ déjà dépensés

Bien sûr, cela ne va pas directement dans leurs poches - en fait, selon cet article, Joan Laporta et la hiérarchie de Barcelone avaient déjà pris en compte cette somme dans leur budget. Il leur faudra aller plus loin et atteindre les demi-finales s'ils veulent réellement améliorer leur sort.

L'article continue ci-dessous

Mais il vaut mieux avoir l'argent prévu que de ne pas l'avoir. Le club lutte toujours contre la crise financière et chaque petit geste compte.