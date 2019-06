Falcao prend la défense de Messi : "S'il marque un but, les gens en réclameront deux !"

Lassé des critiques dont Lionel Messi fait l'objet, Radamel Falcao a pris la défense de l'Argentin.

Radamel Falcao a pris la défense de Lionel Messi, affirmant que le numéro 10 payait les attentes inhérentes à son statut de meilleur joueur du monde.

Messi, qui multiplie les désillusions avec l' , a mal débuté la Copa America puisqu'il est resté muet lors d'une défaite sèche contre la (0-2) pour l'entrée en lice de l'Albiceleste. Une défaite qui a encore fait jaser au pays.

Pour l'avant-centre de l'AS , les critiques dont Messi fait l'objet sont tout simplement injustes.



"Messi était sur le point de marquer contre nous, mais il est certain qu'il marquera lors des prochains matches", a déclaré Falcao après la victoire de la Colombie.



"Si Messi marque un but, les gens en demandent deux. S'il marque un coup franc, ils diront que le mur n'a pas été correctement placé. Si l’Argentine perd, on en parlera comme si c’était de sa faute".



"C'est le prix à payer quand meilleur joueur du monde".



Falcao, qui évolue aux côtés de James Rodriguez, Davinson Sanchez, Juan Cuadrado ou encore Zapata, peut légitimement nourrir des ambitions avec la Colombie, qui n'a plus remporté la Copa America depuis 2001.



"Nous ne pouvons pas penser que nous sommes favoris après avoir battu l'Argentine de Messi", a-t-il toutefois tempéré. "Il reste beaucoup de chemin. Nous commençons tout juste et tout peut arriver. Si vous vous endormez dans ce tournoi, vous perdez".



La Colombie affrontera le et clôturera sa phase de poules dimanche contre le .