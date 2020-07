Fair-Play Financier, Manchester City attend le verdict

Manchester City conteste son exclusion des Coupes d'Europe pendant deux saisons par l'UEFA pour non-respect du fair-play financier.

Le club mancunien sera fixé sur son sort lundi à 10h30, avec la décision attendue du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le nouveau geste de classe de Zidane pour l'Algérie

L'UEFA reproche au club anglais d'avoir surévalué des contrats signés avec des sponsors liés au groupe Abu Dhabi United, également détenu par le propriétaire de City, le Sheikh Mansour. Une amence de 32M€ a déjà été infligée au dauphin de .

Plus d'équipes

Si la sanction venait à être confirmée, ce serait un coup dur pour City et le Sheikh Mansouri, accusé d'avoir contourné les règles du fair-play financier entre 2012 et 2016 et d'avoir menti à l'UEFA.