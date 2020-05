Fabregas : "Neymar a les mêmes qualités que Ronaldinho"

Le milieu espagnol Cesc Fabregas a comparé l'actuelle star du PSG, Neymar, à l'ancienne idole du Parc, Ronaldinho.

Neymar a des qualités comparables à celles de Ronaldinho, estime Cesc Fabregas. Ce dernier pense aussi que l'attaquant parisien a "tout pour être le meilleur" alors que les discussions sur un éventuel retour à Barcelone continuent d'alimenter les journaux.

L'attaquant international brésilien a quitté le Barça en 2017, contre une somme record de 222 millions d'euros. Du côté du PSG, il s'est montré à la hauteur de cet investissement mais les spéculations concernant un deuxième passage en continuent d'enfler. L'intéressé n'a jamais caché son désir de retourner dans son ancienne maison, et les responsables blaugrana se disent prêts également à l'accueillir de nouveau.

Fabregas, qui s'est exprimé lors d'un Live Instagram, croit savoir pourquoi "Ney" est continuellement annoncé du côté du Nou Camp. Pour lui, ce dernier est un joueur de classe mondiale et c'est le genre de talents que le peuple barcelonais veut voir sous ses couleurs. "Neymar est une valeur sûre, il a des qualités du niveau de celles de Ronaldinho, a-t-il déclaré. C'est une superstar qui fait la différence quand il veut. Cela fait un moment que je n'ai pas joué avec lui et il nous a récemment tué en deux matchs avec le PSG. [Lionel Messi], Luis [Suarez] et les autres ont aimé l'avoir dans l'équipe parce qu'à tout moment, il pouvait vous aider ou dribbler, ce qui est difficile dans les matches serrés".

Tout en continuant à se distinguer avec son club et son pays, Neymar a fait régulièrement objet de critiques en raison de son attitude et ses ébats hors du terrain. Fabregas n'y voit aucune raison de s'inquiéter, le champion olympique est, selon lui, juste un "bon garçon". "Il a tout pour être le meilleur", a ajouté le milieu de à propos de son ancien coéquipier. "En dehors du terrain, c'est un très bon gars. Il est comme un enfant; il est toujours heureux et aime la vie."