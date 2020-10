Eyraud : « La crise la plus grave de l’histoire du football français »

Jacques-Henri Eyraud a été sondé sur la crise qui frappe le foot français avec le groupe Mediapro.

Interrogé ce jeudi en conférence de presse d'avant-match OM- sur la défaillance de Mediapro qui n'a pas honoré son échéance du 5 octobre (172 millions d'euros) auprès de la LFP, Jacques-Henri Eyraud n'a pas tenté de minimiser la crise que traverse actuellement le foot français.

« Évidemment que le football français traverse la plus grave crise de toute son histoire", a ainsi tonné le président de l’OM sur RMC.

"Le moment est empreint d’une vraie gravité, et nous sommes tous inquiets. La situation est inexplicable. Quand vous louez un studio ou un deux-pièces pendant trois ans, vous ne vous retournez pas vers votre propriétaire au bout de deux mois en disant que le loyer est trop élevé et qu’il faut le renégocier… On a une vraie incompréhension et il va falloir prendre des décisions. Mais l’OM regarde la situation avec beaucoup de rigueur, on est très attentif là-dessus. Dans une tempête, il faut un commandant, une unité de commandement, et cette unité c’est Vincent Labrune qui l’incarne et qui l’inincarne très bien », s'est encore inquiété le cacique phocéen.