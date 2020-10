Mendieta : "Lionel Messi aurait réussi dans n'importe quel autre championnat"

L'ancien international espagnol, Gaizka Mendieta, est certain que Lionel Messi aurait tiré son épingle du jeu dans un championnat différent.

Lionel Messi n'aurait eu aucun problème à s'adapter à un autre championnat que celui de l' d'après les dires de l'ex-Blaugrana, Gaizka Mendieta. Ce dernier trouve cependant que l'idée de finir sa carrière dans son club de toujours a quelque chose de "romantique" pour Messi.

Rejoindre Man City pour des retrouvailles avec son ancien patron du Barca Pep Guardiola était considéré comme une option lorsque Messi avait clairement ouverte la porte à un départ le mois dernier et Mendieta a la conviction qu'un joueur de son talent s'épanouirait partout ailleurs. "Messi s'adapterait partout. Il l'a déjà montré à plusieurs reprises. A gauche, à droite, au milieu, être attaquant, être un milieu offensif et même être un milieu de terrain", a-t-il confié dans un entretien à Perform. "Donc, un joueur qui lit et comprend le football comme il le fait, il n'aura aucun problème dans aucun pays ou club auquel il adhère", a poursuivi l'ancien milieu de terrain de la Seleccion.

"Un joueur qui finit là où il a commencé, c'est rare de nos jours"

Mais est-ce un scénario que Mendieta, désormais un expert de premier plan dans son pays, aimerait voir se produire ? "J'ai des sentiments mitigés. D'une part, j'ai joué dans différentes ligues et le voir concourir dans une autre ligue, j'aimerais bien. Mais d'un autre côté, je ressens le côté romantique de voir un joueur comme lui terminer sa carrière dans le même club. On voit rarement ça de nos jours et j'ai ce sentiment, cette nostalgie de voir ça."

Enfin, Mendieta a tiré chapeau à tous les responsables qui se sont succédés à la tête du Barça pour avoir su retenir ce génie pendant toutes ces années : "Cela signifie également que les deux parties ont bien fait, quand un footballeur continue de jouer aussi longtemps avec le même club. Surtout un joueur avec le profil de Leo qui, normalement, croyez-vous qu'il serait attiré par des offres juteuses. Par conséquent, je pense que je préférerais le voir rester au Barca pour toujours plutôt que de le voir jouer dans une autre compétition."