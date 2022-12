Explication : Pourquoi le surnom du Japon est les "samouraï bleu" ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Japon joue en bleu au lieu du rouge et blanc ? Et quel est l'origine de leur surnom ?

Le football au Japon s'est considérablement développé au cours des 25 dernières années, le beau jeu captant l'imagination d'une plus grande partie des 125 millions d'habitants du pays. Des joueurs comme Shinji Okazaki, Keisuke Honda et Shinji Kagawa ont tous porté le maillot bleu au cours des trois dernières décennies, représentant la nation sur la scène mondiale.

Les Samurai Blue ont coorganisé la Coupe du monde 2002 avec la Corée du Sud, pour leur deuxième participation à la compétition. Mais d'où vient leur surnom de "Samurai Blue" ? Et pourquoi portent-ils la couleur bleue sur leur maillot au lieu de celles de leur drapeau ? GOAL vous apporte les réponses à ces questions et plus encore.

Pourquoi le Japon est-il surnommé "Samurai Blue" ?

Le surnom du Japon, "Samouraï bleu" (également appelé "Samouraï bleu"), est en partie dû à la couleur bleue de ses équipements, qui sont bleus depuis les années 1930. La seconde partie du nom est inspirée des anciens guerriers japonais, les samouraïs, qui sont largement reconnus comme faisant partie de l'identité internationale du pays.

Le surnom est défendu par l'Association japonaise de football (JFA) depuis plus de 15 ans. À l'approche de la Coupe du monde 2006, la JFA a inclus "Samurai Blue" parmi les options pour devenir le surnom reconnu de l'équipe nationale. Cette année-là, ce surnom a été plébiscité par les supporters japonais. Cependant, le surnom "Samurai Blue" était déjà utilisé dans le langage courant depuis plusieurs décennies. Ce surnom évoque la fierté de se battre, le sens du fair-play et un fort désir de victoire.

JAPAN ARE THROUGH TO THE ROUND OF 16 AS GROUP WINNERS 😱 pic.twitter.com/9gbBb8txzU — GOAL (@goal) December 1, 2022

Pourquoi le Japon porte-t-il du bleu ?

Le drapeau du Japon, appelé Hinomaru, est immédiatement reconnaissable et ne comporte pas du tout la couleur bleue. Symbolisant le disque du soleil, le drapeau national japonais est synonyme de pureté et d'intégrité. Le dégradé de rouge représente la sincérité, la luminosité et la chaleur.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les Japonais portent du bleu au lieu du rouge. Certains prétendent que le succès de l'équipe de football japonaise aux Jeux du championnat d'Extrême-Orient de 1930, où elle a remporté son huitième titre consécutif de football en bleu, a été le catalyseur de cette décision.

D'autres disent qu'il s'agit de leur participation aux éliminatoires de la Coupe du monde 1954, où l'équipe de l'Université impériale de Tokyo formait la majeure partie de l'effectif et portait du bleu lorsqu'elle jouait dans le pays. Une autre croyance veut que cette couleur représente le bleu du ciel et de l'océan, symbolisant le territoire national du Japon.

La vérité semble être quelque peu évasive, mais il semble y avoir un élément de superstition dans toutes les histoires. Au fil des ans, le bleu est devenu la couleur principale du Japon dans le football, mais le pays a également porté d'autres variantes de couleurs. Dans les années 1980, par exemple, ils portaient du blanc avec un liseré bleu et, dans les années 1990, ils portaient un kit avec des rayures blanches et des losanges rouges.

À quoi ressemble le blason du Japon ?

Le blason de l'équipe du Japon représente le Yatagarasu, un corbeau à trois pattes de la mythologie japonaise qui est un symbole du soleil. Le Yatagarasu tient une balle rouge unie qui ressemble au point rouge (le soleil) du drapeau national. Sous le corbeau, on trouve les initiales "JFA" de la Japan Football Association et le nom "Japon" au-dessus. Tous ces détails se trouvent devant un fond blanc avec une bande rouge verticale.