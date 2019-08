Exclu Goal - Zénith : Malcom n'est pas perturbé par le racisme en Russie

L'ancien joueur du Barça s'exprime pour Goal sur les insultes racistes reçues lors de son arrivée en Russie, notamment par ses propres supporters.

Après avoi évoqué les raisons de son départ du FC Barcelone et sa relation avec Lionel Messi, Malcom dévoile pour Goal sa situation depuis son arrivée au et notamment les insultes racistes de certains supporters proférés lors de l’annonce de son transfert en .

"Je ressens beaucoup de respect pour moi ici au Zénith"

Pour l’instant, l’ancien joueur des Girondins de ne fait pas attention à ces discriminations et se dit surtout concentré sur ses premiers pas avec le Zénith, lui qui a pour l’instant disputé deux matches de championnat. "Pour vous dire la vérité, je ressens beaucoup de respect pour moi ici au Zénith. Les supporters peuvent s'attendre à ce que je rende sur le terrain le soutien que je reçois de tout le monde ici."

L’ailier brésilien de 22 ans assure qu’il ne prête pas attention aux débordements racistes qui sont courants en Russie. "Je fais mon travail. Tout ce que j'ai vécu dans la vie m'a servi comme carburant pour atteindre mes objectifs sportifs et personnels. C’est la vie d’un athlète, vous ne pouvez pas vous arrêter pour pleurer face à n’importe quelle situation. Vous devez vous concentrer sur vos objectifs."

Afin de réaliser une belle saison au Zénith Saint-Pétersbourg, qualifié pour la phase de groupes de la , Malcom compte bien s’inspirer de son compatriote Hulk, lui aussi passé par le club russe. "Beaucoup de joueurs sont venus ici et ont eu reçu du soutien, comme Hulk et je pense que si vous jouez bien et que vous vous maintenez à un niveau élevé, c'est ce qui compte dans toutes les situations. J'ai choisi d’être ici parce que je sais que cela fonctionnera", a indiqué le joueur formé aux Corinthians.

"C'est sur le terrain que je dois donner la réponse"

Malcom donne rendez-vous sur le terrain pour que les supporters puissent l'adopter et ne pas le prendre en grippe en raison de sa couleur de peau. "Je ferai de mon mieux pour contribuer aux résultats du Zénith. Je suis un joueur très discipliné et je connais mes responsabilités, vis-à-vis de l'ampleur des efforts qui ont été déployés pour me ramener ici, à Saint-Pétersbourg. C'est sur le terrain que je dois donner la réponse."

Pour lire cet article en portugais, c'est ici.