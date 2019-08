Malcom fala sobre racismo na Rússia: "só percebi carinho e muito respeito"

O meia-atacante, nova contratação do Zenit, falou sobre a sua estreia e projeta títulos

No final da primeira parte da entrevista exclusiva feita pela Goal com Malcom, o meia-atacante – que falou sobre dever cumprido e amizade com Messi no – disse ter certeza que será muito feliz no , clube da que transformou o jogador revelado pelo em sua contratação mais cara de todos os tempos.

Entretanto, o jogador de 40 milhões de euros não virou notícia por causa de gol ou assistência em sua estreia. No jogo contra o Krasnodar, em que entrou no segundo tempo, as manchetes mundo afora contaram as ofensas racistas que torcedores do próprio Zenit haviam manifestado, com ironia, contra a direção do clube por terem contratado um atleta negro. Através de nota, a equipe de São Petersburgo negou o acontecimento, dizendo que o conteúdo foi mal interpretado pela imprensa.

No que tange ao jogador, contudo, as lembranças são apenas de bons momentos desde a sua chegada.

“Pra te falar a verdade, só percebi carinho e muito respeito comigo aqui no Zenit. A festa que fizeram em minha apresentação e na estreia me motivam ainda mais”, disse para a Goal . “Isso é o que conta pra mim. A torcida pode esperar que vou retribuir ao carinho que estou recebendo de todos aqui no Zenit”.

Perguntado se a luta contra o racismo se tornaria, ainda mais após o acontecimento, uma bandeira de sua passagem pela Rússia, o meia-atacante garantiu que só pensa na frente: “Cara, eu faço meu trabalho, tudo que enfrentei na vida me serviu como combustível para que eu atingisse meus objetivos esportivos e pessoais, é assim vida de atleta, você não pode parar para lamentar em qualquer situação, tem que focar nos seus objetivos”.

E o objetivo de Malcom nesta nova etapa de sua carreira é audaciosa. Ainda com o sonho de estar no radar de Tite, com quem foi campeão brasileiro pelo Corinthians, o meia-atacante de apenas 22 anos cita até mesmo a passagem de Hulk pelo Zenit – onde o brasileiro virou ídolo, sem deixar de ser chamado para a seleção brasileira anos atrás.

“Muitos jogadores vieram pra cá e conseguiram muita projeção aqui, caso do Hulk e penso que se jogar bem e me mantiver no alto nível, isso é o que vai contar em qualquer situação, eu tive a possibilidade de escolher e escolhi aqui porque sei que vai dar certo”, disse.

“Eu estou muito focado no Zenit e sei que preciso continuar trabalhando com muita determinação para que as coisas aconteçam aqui, sou profissional e sei que depende muito do meu trabalho”.

“Jogar bem, contribuir com meus companheiros e técnico para bons resultados e conquistas. É dessa maneira que posso ser útil e é assim que vou me esforçar ao máximo para contribuir com o Zenit. Sou um jogador bastante disciplinado e sei de minhas responsabilidades e do tamanho do esforço que foi feito para que o Zenit me trouxesse, é no campo que preciso dar a resposta”, finalizou.