Exclu Goal - Malcom se confie après son départ du Barça

L'attaquant brésilien de 22 ans, transféré cet été au Zénith Saint-Pétersbourg, livre ses impressions sur sa carrière et son court passage au Barça.

Désormais au , Malcom va chercher à rebondir en après son unique saison au , où il a peu joué sous les ordres d'Ernesto Valverde. L'ancien joueur des Girondins de veut tourner la page de cette expérience contrastée, comme il l'indique à Goal.

"J'ai donné mon maximum"

Le joueur de 22 ans estime ainsi avoir tout fait pour s'imposer en Catalogne. Il ne regrette pas cependant d'avoir trouvé un nouveau défi du côté de la Russie. "J'ai toujours essayé de faire de mon mieux, car dans un club comme Barcelone, il faut être toujours prêt. Et chaque fois que j'ai été appelé pour jouer, j'ai donné mon maximum. Le football est comme ça, vous devez saisir vos opportunités. Le Zénith a fait de gros efforts pour m'engager et ils ont fait une très bonne proposition. Je suis sûr que c'était important. J'étais très heureux à Barcelone et je suis sûr que je serai heureux ici, au Zénith."

Lors de la saison 2018-2019, Malcom a pris part à 24 rencontres toutes compétitions confondues avec le Barça pour quatre buts inscrits, dont un face au lors d'un Clasico en . Un moment forcément inoubliable pour lui. "Lorsque vous marquez des buts importants, vous laissez votre empreinte dans la mémoire des supporters. J'ai toujours travaillé dur pour bien jouer et aider mon équipe, et c'est la bonne façon de construire une carrière. Vous devez montrer toute la sueur et le dévouement pour que les supporters vous respectent."

Par rapport à Lionel Messi, Malcom se montre élogieux et a apprécié sa présence pendant son passage au Barça. "C'est un joueur exceptionnel, une personne formidable, un excellent coéquipier et une très bonne personne. Il respecte tout le monde, nous nous sommes très bien entendus. Il est de classe mondiale et mérite tout son succès."

Le joueur formé aux Corinthians a disputé pour l'instant deux matches de championnat avec le Zénith et s'apprête à jouer la phase de groupes de la prochaine . Le club russe est qualifié directement grâce à son titre décroché en Russian au cours de la saison précédente.