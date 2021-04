EXCLU GOAL - Ce que Zidane a dit à ses joueurs à la mi-temps de Real Madrid-Chelsea

Après une première période compliquée contre Chelsea, Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a sermonné ses joueurs à la pause pour les faire réagir.

« Nous n'avons pas été bons en première mi-temps et nous devions changer quelque chose à la pause », a déclaré Zidane après le match nul du Real Madrid à domicile contre Chelsea, lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions.

Mais qu'a réellement dit Zidane à ses joueurs à la mi-temps ? Quelles ont été ses nouvelles instructions ? Selon les informations de GOAL Espagne, les murs du vestiaire madrilène ont tremblé à la mi-temps et Zidane s'est fendu d'un discours très court mais percutant : « Nous ne pouvons pas continuer à les laisser se balader aussi facilement. »

Initialement, le plan de Zidane était de bloquer Jorginho, identifié comme le cerveau de Chelsea et c'est Casemiro qui devait le prendre au marquage. Mais ce plan n'a pas fonctionné car le Real Madrid a trop défendu et Chelsea s'est facilement défait du premier rideau de pressing madrilène.

Comme l'a appris GOAL Espagne, Zidane a alors totalement repensé son schéma tactique. Il a demandé à ses joueurs de mieux presser les Blues et surtout, de ne plus perdre bêtement la balle. Zidane a expliqué brièvement à plusieurs joueurs qu'ils devaient être plus rapprochés sur le terrain, temporiser et servir le partenaire le plus proche plutôt que de sauter les lignes afin de ne pas voir Kanté, Mount ou Pulisic intercepter le ballon. En restant compact, Chelsea aurait ainsi moins d'espace pour se projeter en attaque.

L'article continue ci-dessous

Le message de Zidane a fait mouche puisqu'en deuxième période le Real Madrid a repris le contrôle du jeu. Modric s'est ainsi beaucoup dépenser pour prêter main fort aux lignes arrière madrilènes et garder ainsi le ballon. Si le plan A de Zidane n'a pas marché, son plan B lui a permis de rééquilibrer les débats.

A l'issue de la rencontre, Zidane a félicité ses joueurs pour avoir rectifié le tir face à une équipe aussi redoutable. Mercredi prochain, le Real Madrid se rendra à Londres pour la demi-finale retour et pour se qualifier, les hommes de Zidane devront l'emporter (quel que soit le score) ou faire un match nul avec au moins deux buts (2-2, 3-3, 4-4, etc.).

Traduction et adaptation de Xavier Béal